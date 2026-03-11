Subvenciones para protectoras de animales en Tenerife: el Cabildo aprueba 700.000 euros para refugios y colonias felinas

El Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles en Consejo de Gobierno una línea de subvenciones de 700.000 euros para garantizar la actividad de las protectoras de animales en Tenerife. Esta medida supone poner en marcha un nuevo sistema orientado a sostener el trabajo diario de refugios y centros de acogida de la Isla y de las entidades gestoras de colonias felinas, que desempeñan un papel clave en la atención de perros, gatos y otros animales abandonados.

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva y prevé el abono anticipado para las entidades que cumplan los requisitos. En un contexto de aumento de obligaciones y responsabilidades públicas derivadas de la normativa estatal y autonómica, la iniciativa busca aportar estabilidad financiera a organizaciones que asumen gastos constantes para garantizar el bienestar animal en el territorio insular.

Estas subvenciones para protectoras de animales en Tenerife están dirigidas a:

Entidades de protección animal con centros de protección animal (refugios, centros de acogida, entidades que gestionan instalaciones autorizadas).

(refugios, centros de acogida, entidades que gestionan instalaciones autorizadas). Entidades gestoras de colonias felinas, responsables de actuaciones vinculadas a la gestión y atención de colonias.

El objetivo es fomentar y promover las actuaciones realizadas por entidades que, cumpliendo requisitos, contribuyen a una respuesta eficaz ante el abandono animal y la gestión de colonias felinas en la isla.

Destino de la subvención

La línea de 700.000 euros se destina a financiar gastos corrientes generados por los refugios y centros de acogida de animales de Tenerife para el normal desarrollo de su actividad.

En términos prácticos, este tipo de financiación está orientado a sostener el funcionamiento ordinario: aquello que permite que una protectora abra cada día, atienda entradas, mantenga instalaciones y garantice cuidados básicos y continuos.

Se trata de una ayuda para la “actividad” y para “gastos corrientes”, no para inversiones puntuales, lo que refuerza el enfoque de continuidad y sostenimiento.

Uno de los puntos más relevantes para las entidades es el periodo subvencionable, que se extiende desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto proporciona una ventana amplia para justificar gastos dentro del marco fijado en las bases.

La cuantía de la subvención se calculará proporcionalmente al presupuesto de gasto aprobado para cada entidad. Es decir, el reparto se ajustará a la realidad presupuestaria reconocida para cada organización, en lugar de establecer importes fijos iguales para todas.

Este criterio busca equilibrar la asignación, teniendo en cuenta que no todas las protectoras o entidades gestoras operan con el mismo tamaño, volumen de atención o estructura de costes.

Que la convocatoria sea en concurrencia no competitiva significa que el acceso se articula en función del cumplimiento de requisitos y condiciones, sin un sistema de comparación por puntos típico de convocatorias competitivas. Para el sector, esto suele traducirse en mayor previsibilidad si se cumplen las bases.

Abono anticipado

El abono anticipado es especialmente relevante para protectoras de animales en Tenerife, ya que la actividad diaria genera gastos constantes. Anticipar el pago permite sostener el servicio sin depender de tesorerías muy ajustadas o de ingresos variables.

El Cabildo sitúa esta medida en el contexto generado por la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar animal, que configura un marco estatal con nuevas competencias y obligaciones para cabildos y ayuntamientos.

Sin embargo, se señala que muchos municipios todavía no cuentan con los medios materiales y humanos suficientes para asumir plenamente esas responsabilidades. Esto incrementa la dependencia de las entidades de protección animal para labores como captura, atención y albergue de animales abandonados.

En este escenario, el Cabildo se plantea como objetivo coordinar e impulsar actuaciones entre municipios, para asegurar que las acciones locales sean eficaces, estén ajustadas a la normativa vigente y eviten desigualdades entre municipios, aplicando criterios comunes en bienestar animal en toda la isla.

Tanto la Ley 7/2023 como la Ley 8/1991 de bienestar de los animales atribuyen en primer término a los ayuntamientos la competencia en materia de recogida, atención y gestión de animales abandonados. No obstante, la realidad descrita en la isla es que muchos consistorios no disponen de medios materiales suficientes, infraestructuras adecuadas ni personal especializado.

Esa limitación conduce a que los municipios recurran a entidades de protección animal con centros autorizados, dotadas de recursos humanos y técnicos para garantizar el alojamiento, cuidado y atención adecuados.

Durante el ejercicio anterior, estas entidades desempeñaron un papel fundamental en la atención y gestión de animales abandonados, absorbiendo una carga significativa. La experiencia acumulada sustenta la necesidad de mantener y reforzar líneas de apoyo económico, ya que su labor complementa las competencias municipales y permite una respuesta eficaz en todo el territorio insular.

Las solicitudes se formalizarán mediante el modelo oficial elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife, firmado por el representante de la entidad, a través de la sede electrónica (bases y solicitud), https://sede.tenerife.es/. Para información adicional, se indican los teléfonos de atención ciudadana 901 501 901 y 922 23 95 00, de lunes a domingo, de 07:00 a 23:00 horas.