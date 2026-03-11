Satse denuncia la falta de matronas en el HUC y pide garantizar una atención obstétrica segura

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado este miércoles la falta de matronas en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) y ha reclamado a la gerencia del centro la adopción de medidas urgentes para reforzar la plantilla y garantizar una atención obstétrica segura.

La organización sindical ha asegurado en un comunicado que esta situación se mantiene desde hace meses y fue trasladada a la dirección del hospital a finales de 2025 mediante un escrito en el que alertaba de la insuficiencia de enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología.

Según SATSE, el problema también se ha abordado en reuniones recientes con la gerencia "sin que hasta ahora se hayan adoptado soluciones que permitan corregirlo".

Personal insuficiente

El sindicato sostiene que la dotación actual de matronas es insuficiente para cubrir con garantías los turnos y afrontar incidencias habituales como permisos retribuidos, medidas de conciliación o bajas por incapacidad temporal.

Además, varias profesionales del servicio han registrado escritos en los que advierten de la falta de efectivos y de la ausencia de cobertura en determinadas ausencias.

Sobrecarga de trabajo

Satse ha señalado que esta situación provoca que la actividad asistencial se desarrolle en ocasiones con plantillas por debajo de las necesarias, lo que genera una sobrecarga continuada para las profesionales.

A su juicio, esta presión es especialmente preocupante en un ámbito como la atención al parto y al proceso obstétrico, donde la seguridad clínica "debe ser una prioridad".

Instalaciones obsoletas

El sindicato también ha alertado de las deficiencias estructurales del área de paritorio del hospital, cuyas instalaciones considera obsoletas para las necesidades actuales de la asistencia obstétrica.

En este contexto, ha recalcado la importancia de contar con plantillas dimensionadas adecuadamente que permitan trabajar en condiciones de seguridad.

Listas de empleo

Asimismo, Satse ha indicado que la categoría de matrona presenta dificultades de disponibilidad en las listas de empleo del Servicio Canario de Salud (SCS), lo que obliga a las gerencias a adoptar medidas organizativas y de incentivación para cubrir los turnos.

También ha criticado que mientras en otros hospitales del SCS se están aplicando medidas como el abono económico de doblajes para cubrir turnos descubiertos, en el HUC únicamente se ofrece a las profesionales acumular esas horas en el cómputo anual de jornada.

Por ello, el sindicato ha reclamado reforzar las plantillas, cubrir las ausencias, implantar incentivos económicos para prolongaciones de jornada y mejorar las condiciones de contratación con el fin de captar y retener profesionales.

Satse ha alertado asimismo de que, si no se adoptan medidas, podría producirse una salida de matronas hacia otros centros del sistema sanitario con mejores condiciones laborales.