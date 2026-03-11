Sanidad no cree prioritario el nuevo centro de salud de Fasnia

Sanidad no incluye en sus prioridades para este año la redacción del proyecto del centro de salud de Fasnia tras la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento. Así responde la consejería del Gobierno de Canarias a la pregunta que formuló la diputada regional Niera Fierro. Respuesta en la que el Ejecutivo autonómico informa que «no existe partida asignada a este proyecto» en el presupuesto del Servicio Canario de la Salud para el actual ejercicio.

El hecho de que el nuevo centro de salud de Fasnia no figure «dentro de las prioridades marcadas por la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife para el plan de infraestructuras de 2026» lleva al alcalde fasniero, Luis Javier González, a recordar que esta decisión se produce «después de que el Ayuntamiento comprara y cediera los terrenos para su construcción siguiendo las indicaciones de la propia Consejería de Sanidad».

El regidor recuerda que el Consistorio planteó inicialmente la ampliación del consultorio actual con recursos municipales, «pero desde la Consejería de Sanidad se trasladó que la prioridad era construir un nuevo centro sanitario, recomendando destinar esos recursos a la compra de suelo para el futuro edificio». Asegura que el presupuesto autonómico de 2023 incluyó una partida para redactar el proyecto, eliminada en 2024 «eliminada con el argumento de que la actuación podría financiarse con una partida genérica para proyectos sanitarios». Es más, fue elaborado «el programa funcional del centro y la realización de catas en el terreno».

La ampliación o construcción de un nuevo consultorio «no es un capricho, sino una necesidad evidente para el municipio debido a las condiciones actuales del centro sanitario». Las instalaciones al uso carecen de un espacio específico para urgencias, ni espacios adecuados para los profesionales sanitarios, «que en ocasiones tienen que utilizar un baño del centro para poder preparar un café». A juicio del alcalde de Fasnia, «es una necesidad sanitaria evidente para el municipio».

Tras incidir en que el Ayuntamiento «cumplió con todo lo que nos pidió la consejería», Luis Javier González califica la situación actual como «una falta de respeto hacia Fasnia y hacia sus vecinos y vecinas».