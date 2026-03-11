La Policía Nacional lo confirma: los tinerfeños pueden evitar las llamadas SPAM con este simple paso

En horario laboral, descansado después de un día duro o pasando un rato en familia, en cualquier momento puedes recibir una llamada publicitaria. Además, no es una simple llamada es un asedio constante, que pese a que les hayas dicho que no te interesa continúan insistiendo.

La Policía Nacional ha lanzado una serie de consejos a los ciudadanos a través las redes sociales para evitar las llamadas SPAM, que siguen en aumento, de una manera muy sencilla.

Los consejos de la Policía Nacional para evitar las llamadas SPAM

"Te explicamos cómo dejar de recibir llamadas de publicidad que no has pedido", comienza el vídeo. La Policía Naciones te trae dos herramientas para evitarlas:

Lista Robinson

Inscribirse es gratuita y se creó con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a evitar la publicidad de empresas a las que no hayas dado tu consentimiento para que te envíen publicidad. Funciona para publicidad por teléfono, correo postal, correo electrónico y SMS. Una vez inscrito, solo podrán enviarte publicidad las empresas a las que hayas dado tu consentimiento

Según la página web oficial, "apuntarte es rápido y sencillo, sólo debes pulsar el botón "APÚNTATE EN LA LISTA" y seguir las instrucciones. Tras cumplimentar el formulario, recibirás un correo electrónico con un enlace para verificar tu registro y, tras pulsar sobre él, podrás introducir los canales por los que no quieres recibir publicidad, como tus números de teléfono o tu dirección de correo electrónico".

Lista Stop Publicidad

Al igual que la lista Robinson, esta también es gratuita y tiene el mismo objetivo. "Una lista de exclusión publicitaria voluntaria en la que las personas pueden inscribirse gratuitamente con el fin de evitar recibir publicidad no deseada", explican.

Todas las personas mayores de 14 años pueden inscribirse y las menores pueden hacerlo mediante de sus padres o tutores, de forma fácil y gratuita.

Estas listas de exclusión están reguladas Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la cual obliga a las empresas a consular si un usuario está inscrito antes de empezar los envíos publicitarios.