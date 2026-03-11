Piden investigar si hubo negligencias en la fuga de menores en Tenerife en Carnavales

Los padres de una adolescente piden a la Fiscalía que investigue si hubo negligencias en la fuga de tres menores durante los pasados Carnavales en Tenerife.

En una salida organizada con un grupo de la ong Aldeas Infantiles el pasado Lunes de Carnaval, 16 de febrero, menores de 15 y 14 años se fugaron en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife.

Y, durante aproximadamente dos días, las chicas tuteladas por el Gobierno de Canarias supuestamente estuvieron en un piso del barrio de Los Gladiolos, donde, al parecer, había otros adolescentes y adultos.

Permiso del Cabildo

En la mañana de este miércoles, los progenitores presentaron un escrito ante el Ministerio Público para conocer si la salida a los carnavales fue autorizada por la Unidad de Infancia y Familia del Cabildo de Tenerife, con la particularidad de que se trata de un evento multitudinario, con decenas de miles de asistentes, donde existe un evidente consumo masivo de alcohol y otras conductas propias de adultos.

Hasta ahora no ha sido posible conocer la versión de la corporación insular sobre este asunto.

Indican el padre y la madre de dicha adolescente que, "según los testimonios e información recabada hasta el momento, la vigilancia ejercida por los cuidadores o responsables presentes habría resultado claramente insuficiente para garantizar la adecuada protección de las menores en un entorno de tales características".

Sin DNI ni móvil

También afirman que las adolescentes salieron del centro de Aldeas Infantiles sin DNI, sin teléfono móvil y sin ningún otro método de identificación o localización.

Los denunciantes aseguran que, según el propio testimonio de las menores fugadas, en esos dos días "participaron en hechos de carácter sexual, algunos de los cuales podrían ser constitutivos de delitos contra la libertad o la indemnidad sexual, (...) extremos que deberán ser investigados por las autoridades competentes".

Activación de protocolo

Además, en el escrito indican que, "según la información trasladada, no se habría procedido de manera inmediata a activar los protocolos médicos y de protección que habitualmente se aplican en casos en los que menores desaparecidas pudieran haber sido víctimas de agresiones sexuales, a pesar de que así se pidió a Aldeas Infantiles (...) esa misma tarde, antes de que la menor pudiera lavarse y eliminar posibles pruebas".