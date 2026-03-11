La Orotava busca más de un millón de euros para mejorar la seguridad de la carretera de Las Cuevas

El Ayuntamiento de La Orotava se compromete a buscar más de un millón de euros para mejorar la seguridad y la accesibilidad de la carretera de Las Cuevas, la TF-21. Es un compromiso que la plataforma vecinal Humboldt arrancó al alcalde, Francisco Linares (CC), y el concejal de Ordenación y Planificación del Territorio, Narciso Pérez Hernández (CC), durante un encuentro en el que los vecinos conocieron el proyecto después de las correcciones realizadas al estudio de viabilidad presentado en junio.

El objetivo del Consistorio es que la aprobación del proyecto y el inicio de la fase de expropiación de terrenos comience antes de 2026. No obstante, el edil de Ordenación prefiere ser prudente en cuanto a cantidades y fechas. "El presupuesto es provisional. Primero, empezaremos la tramitación con Cabildo de Tenerife, ya que se trata de una vía insular. A partir de ahí, la iniciativa conlleva expropiaciones, que sería el primer paso y probablemente el más complicado", argumenta Pérez Hernández, quien explica que "en cuanto esté lista la ocupación del suelo, hablaríamos de la licitación de las obras". El proceso de expropiación no va a afectar a viviendas.

Cumplir con los vecinos

Aunque es un reto complicado, reconoce que lo principal es que "después de todo el proceso, el proyecto está y, sobre todo, cumple con las demandas y los objetivos que los vecinos habían planteado". Según el concejal de Ordenación y Planificación Territorial, el documento engloba todo el acceso peatonal y la mejora de todas las aceras es desde la urbanización de las Cuevas hasta el centro de La Orotava.

El principal problema del tránsito de la zona de Las Cuevas es la combinación entre aceras para la seguridad de las personas -el principal objetivo-, los árboles que están al borde de la carretera y el aparcamiento de vehículos. "Con esas premisas, se encargó este proyecto y los vecinos lo conocieron al completo en la última reunión", afirma. El planteamiento recoge nuevas plazas para estacionar, espacio para peatones y la conservación de la práctica totalidad de los árboles existentes", completa.

Demanda histórica de accesibilidad y seguridad

La plataforma vecinal Humboldt espera que "haya voluntad política para que se ejecute el proyecto que nos presentaron en la última reunión". El colectivo recuerda que "esto es fruto de una lucha vecinal que dura ya seis años con el fin de que se atienda una demanda histórica de accesibilidad y seguridad peatonal de los barrios que van desde Las Cuevas hacia el centro de La Orotava".

«A pesar de que nos dieran largas, al final conseguimos el estudio de viabilidad y ahora, la redacción del proyecto», expone la plataforma, cuyos integrantes presentes en la reunión aprobaron el documento con algunas matizaciones y puntualizaciones. «El itinerario que se plantea es un recoveco. Podría ser una iniciativa mucho mejor, pero nos conformamos con tener seguridad peatonal», plantea. Además, puntualiza que también se reducirá la velocidad de la TF-21 de 40 a 50 kilómetros por hora.