Un operativo de 200 efectivos garantizará la seguridad en la Romería de San Marcos de Tegueste

La Romería de San Marcos contará con un dispositivo especial de seguridad coordinado por el Ayuntamiento de Tegueste y con participación de diversos cuerpos de seguridad

Un momento de la Romería de Tegueste 2025

Un momento de la Romería de Tegueste 2025 / Arturo Jiménez

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Tegueste prepara el dispositivo de seguridad para uno de los eventos más multitudinarios del municipio. Cerca de 200 efectivos velarán por el correcto desarrollo de la Romería de San Marcos, que se celebrará el próximo 26 de abril.

El Consistorio reunió este miércoles 11 de marzo la Junta Local de Seguridad con el objetivo de coordinar el operativo especial que acompañará a esta tradicional cita festiva, considerada una de las más representativas del calendario local.

En el encuentro participaron representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de los servicios implicados en la organización del evento, entre ellos la empresa pública de transporte TITSA. Durante la reunión se abordaron aspectos clave como la regulación del municipio, la vigilancia preventiva y la coordinación ante posibles incidencias o emergencias.

Un dispositivo con presencia policial y de protección civil

El operativo estará integrado por unos 200 efectivos, distribuidos entre diferentes cuerpos de seguridad y servicios de emergencias. En concreto, participarán 26 agentes de la Policía Local, 90 guardias civiles, 18 efectivos de la Policía Canaria y 30 miembros de otros cuerpos de seguridad y protección civil.

Este despliegue tendrá como objetivo garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, así como mantener el orden en el tránsito de personas y vehículos durante el desarrollo de la romería y del resto de actividades programadas.

Coordinación institucional para una fiesta segura

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, destacó la importancia de la planificación anticipada para el buen desarrollo del evento. Según explicó, la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad es fundamental para que la romería se celebre con normalidad.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Eladia López, señaló que la Romería de San Marcos es "uno de los momentos más esperados por los vecinos del municipio, por lo que requiere una organización minuciosa que garantice que la jornada festiva transcurra con éxito".

