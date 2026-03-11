Las mejores tartas de queso estilo vasco de Tenerife: cremosas y con sabores únicos irresistibles

Las tartas de queso sigue en auge y en Tenerife hay un lugar para quienes buscan una auténtica tarta de queso estilo vasco artesana. Se trata de Isla Cheesecake, un obrador que ofrece diferentes sabores únicos y cremosos, y lo mejor de todo es que tienen un sabor diferente cada semana.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado recientemente el obrador y no ha dudado en recomendar sus deliciosas elaboraciones a sus seguidores. "Hoy descubrí un obrador en Tenerife dedicado solo a una cosa… tarta de queso estilo vasco", cuenta en la descripción del video.

Ideales para eventos

El obrador prepara tartas de queso artesanales para restaurantes y bares de la isla, pero también cuenta con la posibilidad de hacer pedidos para celebraciones, cumpleaños, cualquier tipo de evento o reuniones con amigos.

El único requisito es realizar el pedido con un día de antelación. Además, puedes realizar tu pedido de manera sencilla a través de WhatsApp (699 17 89 10), asegurando que puedes disfrutar de una de estas tartas en casa. "Nosotros se lo entregamos", aseguran desde el establecimiento.

Diferentes sabores

Uno de los puntos fuertes del obrador son sus combinaciones de sabores, como la clásica tarta de queso cremosa, pero también versiones innovadoras como la de pistacho, cookies, Nutella, Baileys y Kahlúa, o la favorita "de mi esposa", la de cacahuetes y miel. También tiene una de mago y coco que "tiene un sabor increíble", asegura en el vídeo el tiktoker. Además, cada semana ofrecen un sabor especial que conquista el paladar de sus clientes.

Haciendo un homenaje los sabores de las Islas Canarias, ofrece la tarta Tres Quesos Canarios y Miel que combina tres quesos de cabra canarios y miel de La Palma que aporta la dulcera en cada bocado. El toque final lo aporta su base de galleta Lotus para elevar la experiencia gastronómica.