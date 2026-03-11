Lluvias débiles, viento fuerte y posibles heladas en las cumbres de Tenerife este miércoles

La previsión meteorológica para este miércoles, 11 de marzo, apunta a una jornada marcada por la nubosidad, el viento y la posibilidad de lluvias en varios puntos de Tenerife.

Según la predicción, el norte de Tenerife presentará cielos nubosos con lluvias débiles que podrían alcanzar intensidad localmente moderada, especialmente en el noreste, donde las precipitaciones podrían ser incluso persistentes durante algunos momentos del día.

En el resto del territorio se esperan intervalos nubosos, aunque en el oeste de la isla predominarán también los cielos cubiertos a lo largo de la jornada.

Temperaturas estables y heladas en cumbres

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque se prevé un ligero descenso de las máximas en zonas altas de la isla. Además, no se descarta que se registren heladas débiles en las cumbres centrales, donde el frío será más notable durante las primeras horas del día.

Viento fuerte en varias zonas de la isla

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se espera alisio moderado a fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes que afectarán principalmente a la vertiente sureste y al extremo noroeste de la isla.

Estas rachas serán más frecuentes e intensas durante la madrugada y en las horas centrales del día, mientras que en la vertiente oeste podrían registrarse brisas.

Alerta por fenómenos costeros

Además, continúa activa la alerta por fenómenos costeros en varias zonas del archipiélago. La situación afecta especialmente a las islas occidentales, entre ellas Tenerife, así como a Gran Canaria.

El aviso se debe al fuerte oleaje y al viento intenso del nordeste, que puede provocar mar combinada y condiciones adversas en el litoral, especialmente en las costas más expuestas al alisio.