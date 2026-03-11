Las lluvias continúan este miércoles en Tenerife con posibles heladas en cumbres

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Canarias una jornada con abundante nubosidad y lluvias débiles en varias zonas del archipiélago. Las temperaturas apenas variarán respecto a días anteriores, aunque en las cumbres centrales de Tenerife podrían registrarse heladas débiles. El viento alisio soplará con intensidad moderada a fuerte y dejará rachas puntualmente muy fuertes en cumbres y en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas.

En general, el norte de las islas de mayor relieve presentará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, en algunos momentos localmente moderadas, mientras que en el sur habrá intervalos nubosos. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos de nubes que tenderán a cielos más despejados durante la tarde.

El tiempo por islas

Tenerife

En el norte de la isla predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles, que podrían ser algo más persistentes en el noreste. En el resto habrá intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes en el oeste. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque las máximas podrían bajar ligeramente en zonas altas. No se descartan heladas débiles en las cumbres centrales. El alisio soplará moderado a fuerte, con rachas muy intensas en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, sobre todo de madrugada y en las horas centrales del día.

Temperaturas: mínima de 16 °C y máxima de 20 °C en Santa Cruz de Tenerife.

La Palma

Se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte y el este, donde se prevén lluvias débiles a moderadas, más probables durante la primera mitad del día y al final de la jornada. En el oeste habrá intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. El viento soplará moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy intensas en cumbres, en la vertiente noroeste, en el extremo sur y en la zona de El Paso.

Temperaturas: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C en Santa Cruz de La Palma.

La Gomera

El norte amanecerá con cielos nubosos y lluvias débiles, que podrían intensificarse en medianías durante la segunda mitad del día. En el sur se alternarán nubes y claros. Las temperaturas apenas variarán. El alisio será moderado a fuerte y podrá dejar rachas muy intensas en cumbres, en las vertientes este y noroeste y en las medianías del sur, especialmente de madrugada y por la tarde.

Temperaturas: mínima de 15 °C y máxima de 20 °C en San Sebastián de La Gomera.

El Hierro

En el norte predominarán los cielos nubosos, con probables lluvias débiles, sobre todo en el noreste. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con ligeros descensos. El alisio soplará moderado con intervalos de fuerte y rachas muy intensas en cumbres, en las vertientes sureste y oeste y en medianías del sur.

Temperaturas: mínima de 12 °C y máxima de 14 °C en Valverde.

Gran Canaria

El norte presentará cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías, donde podrían ser persistentes por momentos. En el sur habrá intervalos nubosos que tenderán a abrirse al final del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas podrían subir ligeramente. El alisio soplará moderado a fuerte con rachas muy intensas en cumbres y en las vertientes noroeste y sureste.

Temperaturas: mínima de 15 °C y máxima de 19 °C en Las Palmas de Gran Canaria.

Lanzarote

Habrá intervalos nubosos, con tendencia a cielos poco nubosos por la tarde en la vertiente sur. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán y las máximas subirán ligeramente. El alisio soplará moderado a fuerte, sobre todo durante la segunda mitad del día, cuando no se descartan rachas muy intensas en zonas del interior.

Temperaturas: mínima de 15 °C y máxima de 22 °C en Arrecife.

Fuerteventura

Se esperan intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas subirán ligeramente. El alisio será moderado con intervalos de fuerte, sobre todo a primeras horas y durante la segunda mitad del día en zonas de interior y en el sur de Jandía, donde podrían registrarse rachas muy fuertes.

Temperaturas: mínima de 16 °C y máxima de 21 °C en Puerto del Rosario.