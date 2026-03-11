Aula de Cocina del Mencey: Tu Experiencia Gastronómica en Santa Cruz

Si eres un apasionado de la gastronomía y buscas los mejores cursos de cocina en Tenerife, el Aula de Cocina del Mencey es tu espacio de referencia. Ubicada en el emblemático Iberostar Heritage Grand Mencey, este rincón culinario combina a la perfección la tradición de un hotel histórico con la vanguardia de la cocina actual en pleno centro de Santa Cruz.

Desde aficionados que desean perfeccionar su técnica hasta entusiastas que buscan experiencias sensoriales únicas, nuestra aula se ha consolidado como un referente de calidad. Por nuestras instalaciones han pasado los mejores chefs nacionales y locales, dejando una huella de excelencia en cada sesión.

La selección de la materia prima es el primer paso del aprendizaje / El Día

¿Qué aprenderás en nuestros Cursos de Cocina?

Nuestra programación mensual está diseñada para que te conviertas en un auténtico maestro culinario. En el Aula de Cocina del Mencey no solo aprenderás recetas; te sumergirás en un proceso de aprendizaje integral de la mano de expertos:

Selección de producto: Descubre los secretos para elegir lo mejor del mercado canario y la importancia de la materia prima de proximidad.

Descubre los secretos para elegir lo mejor del mercado canario y la importancia de la materia prima de proximidad. Técnicas avanzadas: Aprende desde la manipulación correcta de los alimentos hasta elaboraciones complejas y emplatados con acabado profesional.

Aprende desde la manipulación correcta de los alimentos hasta elaboraciones complejas y emplatados con acabado profesional. Degustación final: El placer de compartir. Al finalizar cada sesión, disfrutarás de tus propias creaciones en un ambiente exclusivo y participativo.

Variedad Temática: Un viaje por los sabores del mundo

Cada mes renovamos nuestra oferta formativa para ofrecerte especialización técnica y nuevas tendencias. Sea cual sea tu estilo, tenemos un taller para ti:

Cocina Internacional

Viaja a través del paladar sin salir de Santa Cruz. Ofrecemos cursos especializados en cocina japonesa (sushi y ramen), el frescor de los ceviches o los sabores intensos de la cocina peruana.

Instalaciones del Aula Cocina / El Día

Especialidades Técnicas y Producto

Domina disciplinas específicas con talleres de:

Corte de jamón: Técnica y precisión.

Técnica y precisión. Panadería artesanal: Elaboración de panes con masa madre.

Elaboración de panes con masa madre. Arroces perfectos: El punto exacto de los clásicos de nuestra gastronomía.

Repostería Creativa

Para los amantes del dulce, exploramos desde las bases tradicionales de la pastelería hasta las técnicas más modernas de decoración de cupcakes y postres de autor.

Horarios e Inscripciones en Santa Cruz de Tenerife

El Aula de Cocina del Mencey ofrece un entorno privilegiado, ideal para residentes de Santa Cruz y La Laguna que buscan un plan diferente, enriquecedor y gourmet.

Sesiones intensivas: De 16:30 a 20:30 horas , el tiempo perfecto para aprender y disfrutar sin prisas.

De , el tiempo perfecto para aprender y disfrutar sin prisas. Grupos reducidos: Máximo 15 participantes . Garantizamos una atención personalizada para que resuelvas todas tus dudas con el chef.

Máximo . Garantizamos una atención personalizada para que resuelvas todas tus dudas con el chef. Periodicidad: Cursos temáticos mensuales durante todo el año. Siempre hay algo nuevo que cocinar.

Instalaciones del Aula Cocina / El Día

Reserva tu plaza: El regalo original perfecto

¿Buscas un regalo diferente o quieres consultar el próximo calendario? La inscripción es muy sencilla. Participar en nuestros talleres es también una de las experiencias de regalo más valoradas en la isla.

📩 Contacta con nosotros: Envía un correo electrónico a mcy.inscripciones@iberostar.com para recibir toda la información actualizada sobre fechas, temáticas y disponibilidad de plazas.

¡Te esperamos entre fogones en el Iberostar Heritage Grand Mencey!

