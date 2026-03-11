La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves

Los vientos fuertes seguirán siendo protagonistas este jueves, 12 de febrero, en Tenerife, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha desactivado el aviso amarillo por este fenómeno. Aun así, se esperan rachas localmente muy fuertes durante la madrugada en diferentes puntos de la isla, que irán amainando por la tarde.

Además, las lluvias débiles también se seguirán dejando notar, mientras que las heladas débiles seguirán en las cumbres centrales.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios, oscilando los termómetros entre los 16 y 21 grados.

El Teide nevado en una imagen tomada el pasado 1 de marzo. / Arturo Jiménez

Previsión del tiempo de EFE para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias, en general débiles, principalmente en el nordeste y durante la primera mitad del día. En cumbres centrales, poco nuboso o despejado. En el resto de zonas, intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso en la segunda mitad del día, salvo en el oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Podrán registrarse heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste de madrugada, que disminuirá a moderado por la mañana y girará a componente este flojo en cumbres centrales. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias, en general débiles, especialmente en medianías y durante la primera mitad del día. En el sur, intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste y medianías del sur a primeras horas, que disminuirá a moderado por la mañana, y girará a componente este flojo a moderado en zonas altas. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Nuboso o cubierto en el norte y este, con lluvias débiles que podrían ser localmente moderadas o persistentes, principalmente en el nordeste durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en el oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Alisio moderado a fuerte de madrugada, que disminuirá a moderado durante la mañana y girará a componente este en zonas altas. No se descartan rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y en la zona de El Paso y, de madrugada, en vertiente noroeste y extremo sur. Brisas en costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 19

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias, en general débiles, especialmente en el nordeste y durante la primera mitad del día. En el sur, intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertientes sureste y oeste y medianías del sur de madrugada, que disminuirá a moderado durante la mañana y girará a componente este moderado en zonas altas. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 15