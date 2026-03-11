Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualización de los terremotos en Tenerife: registrado un seísmo en Vilaflor este miércoles

De magnitud 1.5, tuvo lugar a las 06:42

Mapa de Canarias con los registros de terremotos de los últimos días.

Mapa de Canarias con los registros de terremotos de los últimos días. / IGN

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los terremotossiguen dejándose notar en Tenerife. Si bien una gran mayoría no son sentidos, sí que podemos saber que la sismicidad sigue activa gracias a los registros del Instituto Geográfico Nacional, que constantemente actualiza la información sobre los eventos sísmicos de magnitud igual o superior a 1.5 de magnitud o sentidos.

En concreto, durante la mañana de este miércoles, 11 de marzo, el IGN registró un seísmo en Vilaflor de Chasna. Este, de magnitud 1.5, fue localizado a las 06:42 horas a 14 kilómetros de profundidad.

En lo que va de semana, son cuatro los registrados en todo el archipiélago: dos este martes, en Frontera (El Hierro) y el Atlántico, entre Tenerife y Gran Canaria, y otro el lunes, en esta misma zona, siendo el de mayor magnitud de los últimos días, con 2.8.

Registros de terremotos.

Registros de terremotos. / IGN

Situación en el Teide

La situación en el Parque Nacional del Teide parece que se ha tranquilizado, después de los enjambres registrados el pasado mes de febrero y la actividad sísmica de la pasada semana en la zona en forma de pulsos de largo periodo (LP) y eventos híbridos, donde se contabilizaron más de 60.

Por el momento, no hay datos de que durante los últimos días haya habido algún movimiento sísmico en la zona.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:

  • Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
  • En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
  • En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
  • En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
  • Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
  • Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
  • Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas

