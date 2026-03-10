El viento y la lluvia marcan el tiempo este martes en Tenerife en un invierno más lluvioso de lo habitual según la Aemet

El tiempo en Tenerife estará marcado este martes por cielos nubosos, lluvias débiles en el norte y rachas fuertes de viento, dentro de una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por viento y fenómenos costeros adversos. La situación afectará también a otras islas occidentales y a Gran Canaria.

Según la previsión meteorológica, en Tenerife predominarán los cielos nubosos en el norte, donde se esperan precipitaciones débiles, de manera especial en el noroeste durante la primera mitad del día, cuando podrían ser localmente persistentes. En el resto de la isla se alternarán intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes en el oeste.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con valores que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 16 y 19 grados.

Fuertes rachas de viento en las islas occidentales

El otro fenómeno destacado será el alisio moderado a fuerte, que podría dejar rachas ocasionales muy fuertes en diferentes puntos de Tenerife. Estas se esperan en la vertiente sureste y el extremo noroeste de Tenerife, donde el viento será más intenso durante la tarde.

La previsión también apunta a rachas fuertes en cumbres y vertientes en las islas de mayor relieve, en especial en las islas centrales y en La Gomera por la tarde.

Situación similar en el resto del Archipiélago

En el resto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se espera un panorama similar. La Gomera tendrá cielos nubosos en el norte con lluvias débiles en medianías, mientras que en La Palma las precipitaciones se concentrarán en el noroeste durante la mañana y al final del día.

En El Hierro predominarán los intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la mañana y viento alisio moderado con intervalos fuertes.

Por su parte, en Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles, sobre todo en medianías durante la primera mitad del día, cuando podrían ser localmente persistentes. El alisio será moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste.

En Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones, dentro de una jornada marcada por el viento y el mal estado del mar en buena parte del Archipiélago.

Un invierno más lluvioso de lo habitual en Canarias

Este episodio meteorológico llega después de que Canarias haya registrado un invierno meteorológico húmedo, con precipitaciones por encima de lo habitual. Según explicó el delegado territorial de la Aemet en Canarias, David Suárez, el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero cerró con 159 milímetros de lluvia media en las Islas, lo que supone un 122% más de lo normal.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se registraron 168 milímetros de precipitación, mientras que en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria la cifra alcanzó 134,3 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, el invierno tuvo carácter normal, con una media de 15,4 grados en Canarias, aunque con una ligera anomalía cálida de +0,2 °C respecto a la media del periodo 1991-2020.

Este balance climático refleja un invierno con más lluvias de lo habitual, mientras el mes de marzo comienza con episodios de viento, nubosidad y precipitaciones débiles.