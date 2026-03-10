El estado de las balsas en Tenerife mejora: su nivel llega al 70% en marzo

Las borrascas que han azotado a Tenerife en los últimos meses han traído bastante agua a la isla, lo que se ha dejado notar, como no podía ser de otra manera, en el nivel de las balsas.

Una situación que agradece, especialmente, el campo isleño, que se veía amenazado por la sequía, y que ha permitido al Cabildo poner fin, el pasado mes de febrero, a la emergencia hídrica.

En concreto, los datos que maneja la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten) indica que el nivel de las balsas continúa estabilizando e, incluso, mejorando con respecto al mes anterior. Así, a 1 de marzo, los embalses de la isla se sitúan al 70%, mientras que en febrero de este mismo año estaban al 66,1%.

Almacenamiento

En concreto, el volumen de almacenamiento ascendió a 3.512.853 metros cúbicos (datos del 1 de marzo), mientras que en la misma fecha del año anterior se situó en 2.595.458 metros cúbicos.

Por zonas, el almacenamiento de las balsas de la zona norte se sitúa en un 68% y las del sur, en un 73,6%.

Almacenamiento de las balsas. / Balten

Uso "racional"

Aunque la situación de las balsas isleñas mejora, ser precavido nunca está de más para mantener esta situación en el futuro.

De hecho, este lunes, el Cabildo hacía un llamamiento para hacer un "uso racional y responsable" del agua.

En concreto, el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, apeló a "la cautela" y recomendó a los usuarios y agricultores mantener medidas de ahorro y continuar aplicando criterios de "uso racional y responsable" para garantizar la sostenibilidad de las reservas durante el resto del año.