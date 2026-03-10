Una legislatura clave para recuperar el ritmo inversor

El bloqueo de más de 4.500 millones de inversión en grandes obras proyectadas, planificadas e iniciadas (algunas) para la Isla hace lustros es «inaceptable» para la representación empresarial y municipal del norte y sur. «En Tenerife hay una clara falta de determinación política que sirva para mover los proyectos de entre el barro burocrático, determinación que sí vemos en otras islas», apunta el presidente del Círculo de Empresarios del Sur (CEST), Javier Cabrera. «Lo que no es de recibo, lo que humana y políticamente es inaceptable es que tardemos lustros o décadas en planificar, proyectar, desarrollar y ejecutar cualquier cosa en esta Isla», apostilla Carmen Luz Baso, alcaldesa de Los Silos. A su juicio, «en Canarias hemos tejido una red legislativa y burocrática de la que la principal víctima es la ciudadanía».

Burocracia, el término que señalan los consultados como una de las causas fundamentales de la falta de avances en la inversión real en las grandes obras de la Isla. Encontrar la solución «es muy complicado por esa maraña burocrática que existe en la actualidad en Canarias», señala Vicente Dorta, presidente de la asociación Alisios Norte, que aglutina a profesionales, empresarios y colectivos.

La lectura en las comarcas norte y sur de la parálisis que afecta a casi todos los proyectos de Tenerife apenas difiere: «Es evidente que hay un problema de capacidad de ejecución y, sobre todo, una falta de planificación absoluta en la isla de Tenerife». El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, pone como «el mejor ejemplo» de ello «la movilidad en el sur, donde se hizo la autopista para soportar 25.000 coches y ahora mismo recoge casi 100.000». El caos constante al que está sometida esta vía constata que «no existe un plan estratégico global para la Isla que busque soluciones a los grandes problemas como la movilidad o la sanidad».

Vicente Dorta destaca que el norte es una comarca con casi 250.000 habitantes e «infraestructuras poco desarrolladas y una conectividad poco trabajada en los últimos años».

El presidente del CEST, Javier Cabrera, introduce otro elemento en el debate: la demografía. «Ante la falta de ejecución de las infraestructura que llevamos décadas reclamando se intenta echar la culpa al crecimiento poblacional». Sin embargo, el crecimiento demográfico «está previsto desde hace más de 25 años en el PIOT, también las infraestructuras. Hemos crecido de acuerdo con lo planificado, pero la Administración no ha hecho su parte».

Otro ejemplo: «No es posible que el proyecto de ampliación de la Tf-1 que se aprobó definitivamente en noviembre aún no haya salido a licitación. La administración en este caso lleva más de cuatro meses para preparar un concurso y no sabemos cuánto tiempo más tardará». La consecuencia de «una maraña de normas y la burocracia existente es que las obras se eternicen», apostilla el presidente de Alisios Norte.

El muelle de enlace del puerto de Santa Cruz, la nueva ciudad de la refinería, la vía Ofra-El Chorrillo, la circunvalación de la TF-5 por La Laguna, el tranvía al aeropuerto Tenerife Norte, el túnel de la Mesa Mota, los trenes del Norte y del Sur, el muelle y parque marítimo de Puerto de la Cruz, la mejora del puerto de Los Cristianos, el Circuito del Motor, la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur y la finalización del puerto de Granadilla son algunos de los proyectos empantanados o con avances mínimos en el último lustro. A ellos se suman otros en los que se registran progresos, como la pasarela peatonal del Padre Anchieta, el tercer carril de la TF-5, el tercer carril de la TF-1 y el cierre del Anillo Insular por el Oeste, además del Radar Meteorológico de Teno, ya terminado, o el puerto de Fonsalía, descartado. Pero la lista en más amplia e incluye el soterramiento de la autopista del Sur por Adeje, proyecto paralizado.

La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso, sentencia: «Hoy por hoy, la burocracia es uno de los grandes handicaps de esta tierra para avanzar y lo más frustrante es que cada vez que desde arriba alguien anuncia una ley de simplificación, el resultado en la práctica es, de manera inequívoca, exactamente lo contrario de lo esperado». n

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias hace una lectura «muy positiva» del estado de las grandes obras que le competen en Tenerife: «Esta legislatura está siendo clave para recuperar el ritmo inversor en infraestructuras viarias en Tenerife y avanzar en soluciones largamente demandadas por la ciudadanía». En el caso del Anillo Insular, superados los inconvenientes sobrevenidos del inicio del mandato, de forma singular la reasignación judicial de la obra entre Santiago del Teide y El Tanque, en la actualidad se desarrolla con un presupuesto incrementado en 20 millones y la previsión de su puesta en servicio en los primeros meses de 2027, incluido el túnel de Erjos.

El análisis de Infraestructura Viaria incluye el caso de la carretera Ofra-El Chorrillo (Santa Cruz de Tenerife), que incluye el puente a ninguna parte situado en la TF-5 ala altura del Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Esta actuación, que formaba parte del convenio anterior, se pudo incorporar al actual Convenio de Carreteras 2018-2027 tras la firma de una adenda, con el objetivo de continuar con los trámites necesarios para su ejecución. El tercer carril de la autopista del norte entre Guamasa y el aeropuerto en sentido hacia la capital «es otro ejemplo de gestión y planificación de proyectos en Tenerife en esta legislatura». Destaca el interés de nueve empresas por ejecutar esta obra de casi 70 millones. Satisfacción que también llega a la autopista del Sur, con los 126 millones del tercer carril entre San Isidro y Oroteanda y los 175 de este punto hasta Playa de Las Américas.

«Estos dos años que llevamos de gestión han sido decisivos para desbloquear y avanzar en algunas de las infraestructuras viarias más demandadas de Tenerife, en coordinación, como no puede ser de otra manera, con las administraciones locales e insulares, atendiendo a sus necesidades», sostiene la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, que gestiona Rosa Ana Melián.