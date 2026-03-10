El guachinche del norte de Tenerife donde el conejo es la especialidad de la casa: destaca la calidad en cada bocado
El guachinche ofrece a sus clientes gastronomía canaria y vino de cosecha propia
Los guachinches en Tenerife siguen siendo una parada obligatoria para quienes visitan la isla. En La Victoria de Acentejo se encuentra Guachinche Los Felipes, un establecimiento familiar que apuesta por ofrecer gastronomía canaria y vino de cosecha propia.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Como mucho dos meses, eso es lo que estará abierto el guachinche. Es un año con muy poco vino para los guachinches tradicionales", comentan.
Carta breve con platos tradicionales
La carta no es muy extensa, pero la sencillez permite mantener una cocina casera bien elaborada con productos de calidad.
Entre los platos que probaron destaca el pescado salado acompañado de papas guisadas y una pelota de gofio, un plato que destaca por su sabor. Además, afirman que estos platos permite darte cuenta de como te engañan en otros sitios con la calidad de los productos. "Cuando pruebas este pescado salado te das cuenta de todas las veces que te la cuelan en otros sitios con el pescado. Este es del bueno, nivel superior", señalan.
Una de las especialidades del guachinche es el conejo, "casi todo el mundo viene por la carne de conejo y el condumio", aseguran. En el vídeo, destacan el sabor del guiso y el punto picante. También probaron la carne en salsa con castañas, otro de los platos que forman parte de la oferta gastronómica del establecimiento.
Vino de cosecha propia
Además de la comida, el vino tinto de producción propia es otro de los aspectos a destacar del guachinche. "Poco se habla del vino y este es uno de los mejores vinos que he probado este año", asegura Jonay. De hecho, como ocurre en la mayoría de estos establecimientos, el guachinche solo abre mientras haya vino disponible. Una vez se agota cierran hasta la siguiente cosecha.
Horario y ubicación
Guachinche Los Felipes se encuentra en la calle San Antonio, 61, en La Victoria de Acentejo. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local.
Abre de jueves a sábado en horario de 12:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos reduce su servicio hasta las 21:30 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
