La DGT lo hace oficial: 200 euros y 4 puntos menos por no utilizar este sistema de seguridad obligatorio en Tenerife

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una campaña de vigilancia sobre el uso del cinturón de seguridad. Esta campaña no solo se desarrolla en España, sino también en el resto de países europeos. Este control especial sobre el cinturón de seguridad estará en marcha hasta el 15 de marzo, con el objetivo de concienciar a los conductores sobre su uso, garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

157 muertes en 2025

"En 2025, fallecieron 157 personas (en vías interurbanas) que no llevaban puesto el cinturón o SRI en el momento del siniestro", recoge la DGT. "A nivel europeo, se estima que entre el 25% y el 50% de los ocupantes de automóviles con lesiones mortales no llevaban puesto un cinturón de seguridad, y que sólo un tercio de los niños están correctamente sujetos. Se estima que se podrían evitarse 900 muertes al año en el continente europeo, si el 99% de conductores y ocupantes utilizarán de forma adecuada los sistemas de retención", según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial.

Según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en 2024, 5.091 conductores canarios fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad. Además, 375 usuarios fueron multados por falta de uso de SRI adecuado.

El cinturón de seguridad es siempre obligatorio. / Shutterstock

Un simple gesto que salva vidas

Los agentes de tráfico recuerdan que el cinturón de seguridad debe de estar en perfecto estado y utilizarse en todos los asientos del vehículo, sin excepción. Además, una vez se inicie a marcha es obligatorio su uso sin ningún tipo de dispositivo que altere su funcionamiento.

En España, en uso del cinturón de seguridad es obligatorio desde 1975 para los asientos delanteros y desde 1992 para los traseros. La DGT recuerda que el conductor es el responsable de que se cumpla esta norma, especialmente cuando viajan menores en el coche. En estos caso no solo el cinturón el obligatorio, sino que también un correcto uso de los sistemas de retención infantil (SRI).

Uso correcto del cinturón de seguridad

Para garantiza la eficacia del cinturón en los pasajeros, la DGT explica una serie de normas básicas que deben tener en cuneta los ciudadanos que su suban a un vehículo:

El cinturón debe quedar bien ceñido al cuerpo

al cuerpo Nunca debe colocar nada debajo del cinturón para ir más cómodo

para ir más cómodo Evitar cualquier tipo de toalla o funda en los asientos , esto aumenta la probabilidad de que se produzca el efecto submarino

, esto aumenta la probabilidad de que se produzca el efecto submarino Comprobar que una vez colocado el cinturón no haya quedado enganchado o enrollado en alguna parte, ya que eso puede ser peligrosos para el usuario del coche

en alguna parte, ya que eso puede ser peligrosos para el usuario del coche Pasa la parte superior de la cinta por la clavícula , entre el cuello y el hombro, nunca por el cuello

, entre el cuello y el hombro, nunca por el cuello Nunca colocar el asiento demasiado inclinado porque esa posición aumenta el efecto submarino o el estrangulamiento en caso de accidente

porque esa posición aumenta el efecto submarino o el estrangulamiento en caso de accidente Reemplazar el cinturón si sufres un golpe porque puede haber sufrido roturas en los sistemas de anclajes.

Sanciones

No utilizar el cinturón de seguridad se considera una infracción grave que está sancionada con 200 euros y la perdida de 4 puntos del carné de conducir.

La Guardia Civil insiste en que la prevención es la clave para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, ya que un simple gesto como ponerse el cinturón puede salvar vidas. "No importa si vas cerca o lejos, por ciudad o carretera. Siempre, en cada trayecto", concluye.