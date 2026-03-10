Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresiones a médicosBúsqueda de un fugitivo en TenerifeTiempo en TenerifeTerremoto en CanariasComparecencia de Pedro SánchezAniversario del Hotel Mencey
instagramlinkedin

La DGT lo confirma: estos correos simulan multas de tráfico y están engañando a los conductores tinerfeños para vaciar sus cuentas bancarias

Tráfico alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que simulan multas para robar información bancaria

Estafa multas DGT

Estafa multas DGT / INCIBE

Helena Ros

Helena Ros

Las multas de tráfico son comunes entre los conductores por diferentes motivos. Muchos ciudadanos pueden encontrarse con correos electrónicos, con tono de urgencia, que informa de una multa pendiente y solicitan que se realice el pago lo más pronto posible.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha encargado de recordar a los conductores el fraude que se hace pasar por el organismo solicitando el pago de multas a través de correo electrónico. Los ciberdelincuentes buscan aprovecharse de una situación en la que se pueden ver envueltos los conductores para vaciar sus cuentas bancarias.

Phishing

"Se trata de una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información de carácter personal de los usuarios. Para ello, ponen en circulación correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente, en los que, bajo cualquier excusa, solicitan al usuario que acceda a un enlace facilitado en el propio mensaje o que se descarguen algún fichero malicioso", explican desde el INCIBE.

Este fraude simula notificaciones de multas de tráfico con carácter de urgencia para que la víctima realice el pago lo más pronto posible. Los ciberdelincuentes envían un correo electrónico actualizando el estado de la supuesta sanción impuesta en que recuerda que "hasta el momento, y pese a nuestros recordatorios anteriores, no hemos recibido el abono correspondiente a la sanción impuesta. En consecuencia, el importe original de 100 € ha sido actualizado a 200 €".

Con este mensaje, los delincuentes intentan asustar a la víctima de que la sanción continuaría aumentando si no realizan el pago en un plazo de 24 horas. Además, insisten en que "esta infracción implica la detracción de 3 puntos en su permiso de conducir, de acuerdo con la normativa vigente".

¿Cómo deben actuar las víctimas?

El INCIBE lanza una serie de consejos para las personas que hayan accedido al enlace y hayan proporcionado datos personales y bancarios a los estafadores:

  • Informar a tu banco para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias
  • Guardar todas las evidencias para poder utilizarlas y demostrar la estafa
  • Denunciar la estafa ante la Policía Nacional o Guardia Civil, presentando las pruebas recopiladas.

Noticias relacionadas y más

La DGT no notifica las sanciones por mensaje

Las autoridades recuerdan que la DGT no comunica sanciones ni expediente por correos electrónicos o SMS, el organismo solo comunica sus sanciones a través de correo postal y de la Dirección Electrónica Vial (DEV), el servicio de notificaciones electrónicas. Además, es las víctimas deben denunciar este tipo de fraudes para que la Policía Nacional o la Guardia Civil puedan frenarlos y alertar al resto de los ciudadanos para que no caigan en la trampa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
  2. La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
  3. La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
  4. La triple frontera de Tenerife: vivir en El Rosario, coger la guagua en Santa Cruz y comprar en La Laguna
  5. La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
  6. Compraventa de viviendas en Tenerife: los extranjeros acaparan más del 80% en Adeje y más del 70% en Arona
  7. La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
  8. Enjambres sísmicos y preparación volcánica: lo que debes incluir en tu kit de supervivencia ante una erupción del Teide

La DGT lo confirma: estos correos simulan multas de tráfico y están engañando a los conductores tinerfeños para vaciar sus cuentas bancarias

La DGT lo confirma: estos correos simulan multas de tráfico y están engañando a los conductores tinerfeños para vaciar sus cuentas bancarias

Se busca campeón olímpico: vuelven las Olimpiadas de Tecnología que premian a los futuros genios digitales

Se busca campeón olímpico: vuelven las Olimpiadas de Tecnología que premian a los futuros genios digitales

La DGT lo hace oficial: 200 euros y 4 puntos menos por no utilizar este sistema de seguridad obligatorio en Tenerife

La DGT lo hace oficial: 200 euros y 4 puntos menos por no utilizar este sistema de seguridad obligatorio en Tenerife

La demora de lustros en las grandes obras, inaceptable para el norte y el sur de Tenerife

La demora de lustros en las grandes obras, inaceptable para el norte y el sur de Tenerife

El guachinche del norte de Tenerife donde el conejo es la especialidad de la casa: destaca la calidad en cada bocado

El guachinche del norte de Tenerife donde el conejo es la especialidad de la casa: destaca la calidad en cada bocado

Una legislatura clave para recuperar el ritmo inversor

¿Piloto a los 17? Daniel Luis es el joven que vuela más alto en Tenerife

¿Piloto a los 17? Daniel Luis es el joven que vuela más alto en Tenerife

La Aemet prevé fuertes rachas de viento y lluvia débil este martes en Tenerife

La Aemet prevé fuertes rachas de viento y lluvia débil este martes en Tenerife
Tracking Pixel Contents