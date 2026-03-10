La DGT lo confirma: estos correos simulan multas de tráfico y están engañando a los conductores tinerfeños para vaciar sus cuentas bancarias

Las multas de tráfico son comunes entre los conductores por diferentes motivos. Muchos ciudadanos pueden encontrarse con correos electrónicos, con tono de urgencia, que informa de una multa pendiente y solicitan que se realice el pago lo más pronto posible.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha encargado de recordar a los conductores el fraude que se hace pasar por el organismo solicitando el pago de multas a través de correo electrónico. Los ciberdelincuentes buscan aprovecharse de una situación en la que se pueden ver envueltos los conductores para vaciar sus cuentas bancarias.

Phishing

"Se trata de una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información de carácter personal de los usuarios. Para ello, ponen en circulación correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente, en los que, bajo cualquier excusa, solicitan al usuario que acceda a un enlace facilitado en el propio mensaje o que se descarguen algún fichero malicioso", explican desde el INCIBE.

Este fraude simula notificaciones de multas de tráfico con carácter de urgencia para que la víctima realice el pago lo más pronto posible. Los ciberdelincuentes envían un correo electrónico actualizando el estado de la supuesta sanción impuesta en que recuerda que "hasta el momento, y pese a nuestros recordatorios anteriores, no hemos recibido el abono correspondiente a la sanción impuesta. En consecuencia, el importe original de 100 € ha sido actualizado a 200 €".

Con este mensaje, los delincuentes intentan asustar a la víctima de que la sanción continuaría aumentando si no realizan el pago en un plazo de 24 horas. Además, insisten en que "esta infracción implica la detracción de 3 puntos en su permiso de conducir, de acuerdo con la normativa vigente".

¿Cómo deben actuar las víctimas?

El INCIBE lanza una serie de consejos para las personas que hayan accedido al enlace y hayan proporcionado datos personales y bancarios a los estafadores:

Informar a tu banco para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias

para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias Guardar todas las evidencias para poder utilizarlas y demostrar la estafa

para poder utilizarlas y demostrar la estafa Denunciar la estafa ante la Policía Nacional o Guardia Civil, presentando las pruebas recopiladas.

La DGT no notifica las sanciones por mensaje

Las autoridades recuerdan que la DGT no comunica sanciones ni expediente por correos electrónicos o SMS, el organismo solo comunica sus sanciones a través de correo postal y de la Dirección Electrónica Vial (DEV), el servicio de notificaciones electrónicas. Además, es las víctimas deben denunciar este tipo de fraudes para que la Policía Nacional o la Guardia Civil puedan frenarlos y alertar al resto de los ciudadanos para que no caigan en la trampa.