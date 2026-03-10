La Aemet prevé fuertes rachas de viento y lluvia débil este martes en Tenerife

El viento, las lluvias débiles y el mal estado del mar marcarán la jornada de este martes, 10 de marzo, en Tenerife. Una situación similar a la que se vivirá en el resto de islas occidentales y Gran Canaria.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos amarillos por vientos y fenómenos costeros adversos en dichas islas y el Gobierno de Canarias, las prealertas por los mismos fenómenos.

Por su parte, las temperaturas en Tenerife seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 16 y 19 grados.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento. / ED

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, en especial en el noreste durante la primera mitad del día cuando pueden ser localmente persistentes. Intervalos nubosos en el resto, con predominio de los cielos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, pudiendo darse heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, serán más frecuentes e intensas por la tarde. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 19

LA GOMERA

Predominio de los cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste, y medianías del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 20

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde se prevén lluvias débiles; serán más frecuentes en el noreste durante la primera mitad del día y a últimas horas. Intervalos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en la vertiente oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente noroeste, extremo sur y zona de El Paso. Brisas en costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 19

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales, en especial en el noreste durante la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertientes sureste y oeste, así como en medianías del sur. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 10 14