La Aemet mantiene los avisos amarillos en Tenerife este miércoles

Los fuertes vientos y los fenómenos costeros adversos seguirán azotando a la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los avisos amarillos por fuertes vientos y fenómenos costeros adversos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) seguirán activos este miércoles, 11 de marzo.

En concreto, se esperan vientos con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora que afectarán al este, sur y oeste de Tenerife. Una situación que será similar a la de La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, que también seguirán en aviso amarillo por el mismo fenómeno.

En cuanto al mar, se prevé viento del Nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el sureste de Tenerife y el sureste y oeste de Gran Canaria. De hecho, el aviso amarillo por fenómenos costeros estará vigente en ambas islas.

Previsión en Tenerife

En cuanto a la previsión del tiempo para la isla de Tenerife, esta indica que habrá cielos nubosos en el norte con lluvias débiles localmente moderadas, en especial en el noreste donde pueden ser localmente persistentes.

También se esperan intervalos nubosos en el resto, con predominio de los cielos nubosos en el oeste.

Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas, aunque podrán registrarse heladas débiles en cumbres centrales.

Así amaneció el Teide tras el paso de la borrasca Regina por Tenerife

El Teide nevado tras el paso de la última borrasca. / .

Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, serán más frecuentes e intensas de madrugada y en horas centrales.

Previsión general

Y atendiendo a la previsión meteorológica para el conjunto del archipiélago, la Aemet señala que habrá cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles localmente moderadas.

Noticias relacionadas y más

En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

