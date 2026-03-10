Un accidente revela el abandono de San Felipe Neri en Icod de los Vinos

Un accidente de tráfico revela el estado de abandono de la iglesia de San Felipe Neri, en Icod de los Vinos. El pasado 26 de febrero un conductor ebrio colisionó contra el antepórtico del templo y contra otro coche que estaba aparcado, por lo que la Policía Local instruyó un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial. El templo del siglo XVII sufrió graves daños por el choque del vehículo contra el alpende: una estructura de madera y piedra característica de varios inmuebles eclesiásticos del municipio que sirve de antesala al interior.

No es un BIC

La ermita de San Felipe Neri es un claro ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XVII en Tenerife. El cronista de Icod de los Vinos, Fernando Díaz Medina, aseguró que "no está catalogada como BIC (Bien de Interés Cultural) y pertenece a unos ciudadanos alemanes. En el siglo XIX, hubo un pleito entre la Diócesis y los mayordomos. El templo se desacralizó y quedó en manos privadas, al igual que todo su contenido. Ha tenido diferentes dueños desde entonces".

Alpende o 'media naranja'

La importancia patrimonial de San Felipe Neri, aunque no se haya clasificado como BIC, reside en su alpende o ‘media naranja’. Así llaman los icodenses a la estructura que precede a la iglesia. También existe en los barrios de San Antonio, El Amparo y La Vega. Además, el sacerdote icodense, Marcos Antonio García Luis, confirma que "es un edificio histórico. Es la primera edificación en el mundo dedicada a San Felipe Neri, patrono de Roma. Es una pena que esté así".

En 1651

Según la obra 'Historia de la ciudad de Icod de los Vinos', del cronista oficial del municipio, durante la segunda década del siglo XX Emeterio Gutiérrez López, el licenciado Gonzalo Báez Borges construyó la ermita de San Felipe Neri en 1651. A la par, se edificó la plaza y también se adecentó el camino que conducía a Garachico, por entonces muy frecuentado.

Escenario de cine nazi

De manera anecdótica, el alpende y entorno de San Felipe Neri sirvieron como escenario para el rodaje de la película alemana 'La habanera', en 1937. La cinta de Douglas Sirk es una muestra del cine nazi de la época. La UFA, productora cinematográfica del régimen, eligió Tenerife para no tener que viajar hasta América. El rincón de Icod de los Vinos acogió la grabación de una corrida de toros, siendo la ‘media naranja’ de San Felipe Neri una especie de palco para ver el espectáculo taurino.