Última hora de los terremotos en Canarias: la actividad no cesa con una quincena durante el fin de semana

La sismicidad registrada en Canarias no cesa. Durante el fin de semana se han registrado 15 temblores en las islas, mientras que si nos centramos en el Parque Nacional del Teide, en los últimos días de la semana pasada se registraron decenas de seísmos que, si bien generan nerviosismo entre la población, para no ser el indicador de una posible erupción volcánica, según informan los expertos.

Estos serían eventos de baja frecuencia, tanto en forma de pulsos como de decenas de eventos híbridos intercalados con estos. Y si bien podrían parecer similares a los enjambres sísmicos ocurridos en la zona el pasado mes de febrero, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha dejado claro que no tienen nada que ver, puesto que no tienen características "comunes" suficientes, según informó Europa Press.

Pero la actividad sísmica del archipiélago no es exclusiva del Parque Nacional, ya que el IGN registró entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, 337 seísmos de baja magnitud.

Terremotos del fin de semana

Durante el fin de semana, los temblores han continuado en las islas. Atendiendo al listado publicado del IGN, en el que se muestran los terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población, una quincena de sismos se localizaron en el archipiélago, a lo que se sumaría otro registrado durante la mañana de este lunes.

Estos fueron localizados en diferentes puntos del archipiélago, la mayoría en Tenerife y en el Atlántico, entre la isla tinerfeña y Gran Canaria, zona donde se sitúa el volcán de Enmedio que hace unas semanas tembló y se dejó sentir en ambas islas.

Últimos terremotos registrados en Canarias. / IGN

En cuanto a la magnitud, han oscilado entre los 1.5 y los 2.5. El de mayor magnitud se registró el pasado sábado, a las 23.30 horas, en Frontera (El Hierro).

Por su parte, el terremoto localizado este lunes en Tenerife tuvo lugar a las 05:18 horas, en Icod de los Vinos. Fue registrado a 19 kilómetros de profundidad.

Vigilancia volcánica

El IGN cuenta con una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en Tenerife para monitorizar y evaluar con la tecnología actual todos los parámetros posibles y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.

Kit de supervivencia volcánica

Aunque no hay riesgo de que pueda haber una erupción a corto plazo, no está de más ser precavido y, para ello, deberíamos contar con un kit de emergencias volcánico.

Este kit de supervivencia debería contar con productos de primera necesidad, como alimentos y agua, un botiquín de primeros auxilios, mantas, linternas y radios a pilas.

Así mismo, es importante tener a mano toda la documentación importante, como escrituras, pólizas de seguros o informes médicos.

Preparación ante la emergencia

Ante la situación que está viviendo la isla con los temblores, hay municipios que se preparan para un posible evento sísmico. Este es el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que prepara la creación de una comisión técnica para elaborar un plan de actuación ante una eventual erupción volcánica en la isla. Así, el alcalde, José Manuel Bermúdez, explica en sus redes sociales que, "aunque la probabilidad de afección directa a Santa Cruz es reducida por nuestra localización geográfica, somos conscientes de que la capital insular desempeñaría un papel clave en la gestión logística, humanitaria y administrativa ante una situación de esta magnitud, especialmente en la posible acogida temporal de población afectada procedente de otros municipios".

De esta manera, el objetivo de esta comisión es analizar distintos escenarios, proponer medidas preventivas y coordinar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la planificación de contingencias en infraestructuras críticas.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: