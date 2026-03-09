¿Está Tenerife preparada para una erupción del Teide? Santa Cruz de Tenerife empieza a planificar la respuesta ante una emergencia volcánica

Santa Cruz de Tenerife comienza a prepararse ante un escenario que hoy parece lejano, pero que forma parte de la realidad geológica del Archipiélago: una posible erupción volcánica en el Teide.

El Ayuntamiento de la capital ha dado un paso hacia esa dirección. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha decretado la creación de una comisión técnica que se encargará de diseñar un plan de actuación municipal ante un eventual episodio eruptivo en Tenerife.

El objetivo es claro. Desde el Consistorio quieren que la ciudad tenga definidos los protocolos, los recursos y las medidas necesarias para reaccionar con rapidez si algún día la actividad volcánica obligara a activar una respuesta de emergencia.

¿La capital tendrá un papel clave?

Aunque Santa Cruz no es, según los mapas de peligrosidad volcánica vigentes, uno de los municipios con mayor exposición directa al riesgo, la capital tinerfeña podría desempeñar un papel fundamental si se produjera una erupción del Teide.

Por su tamaño, infraestructuras y capacidad logística, la ciudad podría convertirse en el principal punto de coordinación administrativa y en el lugar de acogida de población evacuada procedente de municipios más afectados.

Según explicó Bermúdez, en un escenario de este tipo sería necesario organizar medidas para el alojamiento temporal de evacuados, la gestión de recursos básicos y la continuidad de los servicios esenciales. Además, a través de sus redes sociales afirmó que esta comisión nace porque "quieren estar preparados".

Una comisión para planificar la respuesta

La comisión técnica tendrá como misión analizar distintos escenarios, proponer medidas preventivas y coordinar las acciones necesarias para afrontar una crisis volcánica desde el ámbito municipal.

El órgano estará presidido por el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad del Ayuntamiento. Además, participarán responsables de áreas clave como Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, la dirección general de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación, la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y el jefe de sección de Gobernanza y Calidad del Dato.

Este equipo técnico será el encargado de elaborar un informe estratégico que defina cómo debería actuar la ciudad ante una emergencia volcánica.

Coordinación de recursos y administraciones

El documento incluirá las medidas preventivas que podrían aplicarse en el municipio y un modelo de coordinación entre las diferentes áreas municipales y el resto de administraciones.

Entre los aspectos que se analizarán figuran la organización del transporte, la logística de acogida de evacuados, el suministro de bienes básicos y el mantenimiento de infraestructuras y servicios esenciales.

El informe tendrá carácter confidencial y también deberá valorar si la comisión técnica debería mantenerse de forma permanente para seguir el riesgo volcánico.

¿Existe alerta volcánica en Tenerife?

Por ahora, no existe ninguna señal de alarma. Ni el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ni el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca) en Canarias han detectado indicios de una erupción a corto o medio plazo en el Teide.