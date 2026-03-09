De 202 a 800 euros de multa: el castigo al que se enfrentan los usuarios de patinetes que no cuente con este documento obligatorio en Tenerife

Tráfico ha recordado que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que desde el paso 30 de enero, los patinetes eléctricos deben inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los propietarios que no cumplan con la nueva normativa se enfrentarán a sanciones económicas.

"Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que puedan proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. Para poder circular, los VMP deberán contar con el certificado de inscripción en el Registro de vehículos personales ligeros y portar la etiqueta identificativa", explica la DGT. Además, estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles.

Inscripción de los vehículos de movilidad personal

A través de la sede electrónica de la DGT, tanto si tienes un modelo certificado como no, los propietarios deben identificarse con Cl@ve, certificado o DNI electrónico e introducir los datos personales y los del vehículo de movilidad personal. Además de esto, se debe adjuntar una imagen de la chapa identificativa o de la ficha técnica. En el caso de que el conductor sea menor de edad, el registro lo debe realizar el tutor legal, "rellenándolo con sus datos de contacto".

Tras realizar el pago de la tasa, debes descargar el certificado de inscripción digital con el que podrás adquirir la etiqueta identificativa oficial. "Dicha etiqueta deberá colocarse en el porta-identificador destinado a tal efecto en el vehículo una vez que disponga de ella. En el caso del VMP no certificados, se podrá colocar en lugar visible", aclara la DGT.

El objetivo de la DGT es mejor la seguridad vial, controlar VMP y reducir la siniestralidad en este tipo de movilidad cada vez más común, especialmente en las ciudades.

Una de las primeras matrículas de patinete en España / ED

Sanciones

Las sanciones oscilan entre 202 y 610 euros por no tener seguro y 250 y 800 euros por circular en patinete sin seguro obligatorio. Además, los agentes podrían inmovilizar el vehículo hasta que el conductor contrate el seguro obligatorio.

Las autoridades recuerdan a todos los propietarios de un VMP la importancia de cumplir con la normativa para garantizar el aumento de la seguridad vial y evitar multas.