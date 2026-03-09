Jupol denuncia ante la Fiscalía el uso de celdas para menores en la Policía Nacional de Tenerife como almacén de droga

El sindicato Jupol presentó el pasado 3 de marzo un escrito ante la Fiscalía de Menores para denunciar que al menos una de las celdas destinadas a la custodia de menores en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Tenerife está siendo utilizada como depósito temporal de sustancias estupefacientes intervenidas en actuaciones policiales.

Desde la organización se advierte en una nota de que esta práctica supone un uso "absolutamente inadecuado" de unas dependencias especialmente sensibles, destinadas a garantizar la custodia segura de menores de edad detenidos y que deberían cumplir estrictos criterios de protección, seguridad y salubridad.

Sin embargo, apunta, dichas celdas se estarían utilizando de forma habitual como "almacén improvisado" de droga incautada, una situación que podría "comprometer gravemente" tanto la seguridad de los propios menores como la de los agentes destinados en estas instalaciones.

Según ha podido constatar Jupol, esta situación se habría producido por una orden directa del jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOP), Raúl Contreras, quien habría ordenado mantener las sustancias estupefacientes en dichas dependencias.

Tal y como relatan los funcionarios presentes, la orden se habría dado en términos literales afirmando que "por sus huevos, esa droga se quedaba ahí", obligando a que las sustancias intervenidas permanecieran en la zona de calabozos pese a las advertencias sobre los riesgos que suponía esta decisión.

Posteriormente, y ante las quejas planteadas por los funcionarios y representantes sindicales, se habría emitido una "contraorden verbal" en la que se reconocía implícitamente el riesgo generado por la presencia de estas sustancias en el área de custodia de detenidos.

La comunicación señala que "por orden del Jefe Provincial de Operaciones (JPO) los funcionarios que presten servicio en las dependencias de calabozos deben rotar al menos en "intervalos de dos horas" con los funcionarios de los puestos de seguridad sur, por motivos de riesgos laborales, al albergar estas dependencias droga decomisada.

Ventilar las instalaciones

Asimismo, detalla que siempre y cuando las circunstancias lo permitan, hay que tener una "puerta abierta para dar ventilación a las instalaciones".

Para Jupol, esta rectificación no soluciona el problema, sino que demuestra que la propia cadena de mando es consciente del riesgo generado por mantener droga intervenida en el área de calabozos.

El sindicato considera "absolutamente inaceptable" que la solución planteada sea abrir las puertas de los calabozos para ventilar un espacio donde se ha decidido almacenar droga, ya que esta medida "compromete directamente" la seguridad de los policías y la integridad del sistema de custodia de detenidos.

Por todo ello, el sindicato ha informado al Jefe Provincial, a la UCOP, al Técnico Especialista de Prevención de Riesgos Laborales Territorial de Canarias, al Comité de Seguridad y Salud de Canarias, así como al Comité Nacional de Seguridad y Salud (CEN), y también ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Menores.

Desde Jupol advierten de que esta situación "no puede ni debe normalizarse" dentro de la Policía Nacional, y consideran que refleja una "preocupante falta de control y planificación" en la gestión de efectos judiciales intervenidos.