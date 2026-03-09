El guachinche de este municipio de Tenerife donde se come como en casa de la suegra: cocina casera y raciones abundantes

Los guachinches continúan ofreciendo en Tenerife cocina canaria tradicional. En el norte de la isla se encuentra Casa Mi Suegra, un establecimiento familiar que destaca por ofrecer raciones generosas a precios económicos en un ambiente acogedor.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento recientemente y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, destacando el tamaño de sus raciones y la calidad de la cocina casera. "Hemos pasado muchas veces por delante de Casa Mi Suegra y ya tocaba una paradita", comentan.

Platos abundantes y precios económicos

Como aperitivo, el guachinche sirve tomates con sal para que los comensales vayan abriendo el apetito. Los creadores de contenido se decantaron por el codillo, que tiene un precio de 12 euros y va acompañado de una generosa cantidad de papas. Según ellos, se trata de un plato contundente que "una sola persona sola no se lo come".

También probaron la carne fiesta (9 euros), uno de los clásicos de la cocina canaria. El establecimiento la sirven recién hecha, que puedes observar como hierve el aceite, y acompañada de papas fritas y mojo. Una curiosidad es que viene acompañada de una salchicha, "y es para que la gente que viene con niños pueda comer algo", explica.

Postres caseros

La experiencia se termina con alguno de sus postres caseros como puede ser la mousse de gofio, una de las opciones más populares entre los clientes habituales. "Los de al lado, tiene pinta que habían venido un montón de veces y cada uno se pidió de postre un mousse de gofio, no compartieron", comenta Joana su teoría.

Además, el establecimiento también ofrece licores elaborados por ellos mismos, preparados con canela, ruda, pasas, limón y azúcar moreno.

Horario y ubicación

Desde el local explican que llevan 19 años abierto y se ubica en el bajo de una casa familiar. "Se llama Casa Mi Suegra porque mi suegra vive encima, en la parte alta", afirma el dueño del guachinche.

El guachinche se encuentra en la calle del Rosario, 25, La Perdoma, justo en La Plaza (La Orotava). No cuenta con muchas valoraciones, pero gracias a quienes han valorado el establecimiento y compartido su experiencia en él, Casa Mi Suegra cuenta con 4,9 estrellas en Google.

Abre de lunes a viernes para almuerzos y cenas, en horario de 11:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas. Sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.