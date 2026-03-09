Excelencia educativa internacional desde Arona

De los más de 4.000 colegios británicos internacionales que existen en el mundo, solo 60 han sido catalogados como «Sobresalientes en todos los aspectos» por los inspectores oficiales de colegios británicos. Estos centros de excelencia suelen ubicarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Dubái, donde las familias pueden llegar a pagar, en algunos casos, más de 20.000 euros anuales para acceder a una plaza.

En Tenerife, sin embargo, es posible acceder a estándares educativos similares por aproximadamente una cuarta parte de ese coste.

El informe oficial de inspección, resultado de una investigación de tres días realizada por cuatro inspectores profesionales, analizó en profundidad la calidad de la educación, la enseñanza y la evaluación, los estándares alcanzados por los alumnos, su desarrollo espiritual, moral, social y cultural, así como el bienestar, la salud y la seguridad del alumnado. Durante el proceso, los inspectores también mantuvieron reuniones con padres y estudiantes.

El resultado ha sido contundente: Wingate School ha sido declarado «Sobresaliente en todas las categorías» por segunda vez consecutiva. Esto significa que, desde 2022 y al menos hasta 2028, el colegio está oficialmente reconocido como uno de los mejores colegios británicos internacionales del mundo. En toda España, solo seis centros cuentan con esta calificación.

Inmersión real en inglés en un entorno internacional

Con casi la totalidad de su profesorado formado por hablantes nativos de inglés y con un alumnado internacional que representa el 65 %, los estudiantes están expuestos a un alto nivel de inglés de manera constante. Esta inmersión continua permite que la mayoría finalice su escolarización con un dominio muy elevado del idioma, e incluso con acento británico, algo poco habitual incluso en los mejores colegios británicos internacionales.

Los alumnos españoles se benefician especialmente de este entorno internacional, ya que el elevado porcentaje de alumnado extranjero favorece una inmersión real en inglés tanto dentro del aula como durante el recreo.

Se puede empezar en el cole con 3-5 años con cero nivel de inglés, ya que a esta edad se les enseña a hablar, leer, escribir y jugar en este idioma. Los especialistas en educación coinciden en que la inmersión temprana facilita que los niños interioricen el idioma de forma natural, hasta llegar a dominarlo con fluidez cercana a la de un hablante nativo con el paso de los años.

Educación de calidad basada en valores

Los inspectores concluyen que «el colegio logra crear una comunidad inclusiva, moldeada por valores británicos, donde las relaciones positivas sustentan una educación de alta calidad y el enfoque constante en el bienestar, la salud y la seguridad de los jóvenes garantiza las condiciones óptimas para el éxito académico y el crecimiento personal».

Jonathan Green Harris, propietario del colegio, destaca uno de los aspectos que considera más relevantes de esta valoración:

«De la larga lista de aspectos que los inspectores destacan que hacemos bien, el que más orgullo me produce es cuando hablan de un ethos y una cultura extremadamente positivos, respaldados por valores de amabilidad y un comportamiento ejemplar, así como de la creación de una comunidad escolar donde los jóvenes se sienten seguros y las relaciones son sólidas. Muchos colegios se centran únicamente en los logros académicos, pero nosotros queremos que nuestros alumnos sean felices. Felices en el colegio y felices en sus vidas futuras, cumpliendo sus aspiraciones allí donde se encuentren».

Resultados académicos de primer nivel

Este enfoque no resta importancia al rendimiento académico. Al contrario: los alumnos que se sienten valorados y escuchados de manera individual encuentran más fácil alcanzar mejores resultados. Así lo demuestran los recientes exámenes internacionales.

De los 700.000 alumnos que realizaron los exámenes británicos IGCSE en todo el mundo, los estudiantes del centro obtuvieron 12 premios «Mejor del Mundo» y «Mejor de España», incluyendo el reconocimiento a Mejor del Mundo en Inglés y Mejor de España en Español, con un alumno que logró ambos galardones.

El representante de la junta examinadora, responsable de la corrección de los exámenes, afirmó: «Nunca había visto nada igual en mi vida. Un logro increíble; debió de ser una promoción realmente especial».

Atención personalizada como seña de identidad

La ratio alumno-profesor es uno de los indicadores más claros de la calidad educativa. En este colegio, las clases están limitadas a un máximo de 24 alumnos y, gracias a su sistema de agrupación por niveles en tres tramos en la mayoría de las asignaturas, muchas de ellas son aún más reducidas. Actualmente, la ratio profesor-alumno en todo el centro es de 13:1, y desciende a 11:1 si se incluyen los asistentes de enseñanza.

Este modelo favorece una atención individualizada que refuerza la autoestima del alumnado y permite una planificación docente adaptada tanto a los estudiantes de mayor rendimiento como a aquellos que necesitan más apoyo.

Un entorno donde el bienestar también se aprende

La sensación de bienestar se percibe al visitar el colegio, especialmente durante el recreo, cuando los alumnos juegan en las pistas deportivas o descansan tranquilamente sobre el césped, a la sombra de los árboles, en el parque del centro.

Porque, como demuestra la experiencia de Wingate School, el bienestar y la educación caminan juntos: un entorno positivo aumenta las posibilidades de que los estudiantes se conviertan en adultos preparados para afrontar con éxito su futuro.