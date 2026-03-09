El Cabildo de Tenerife pide un "uso racional" del agua pese a que las balsas están al 70%

El Cabildo de Tenerife ha hecho este lunes un llamamiento a un "uso racional y responsable" de agua a pesar de que las balsas de la isla estén al 70% de su capacidad, por encima de los 3,5 millones de metros cúbicos, casi un millón más que a estas alturas en 2025.

Actualmente, las reservas destinadas al riego agrícola ascienden a 3.538.744 metros cúbicos, lo que supone una consolidación de los recursos hídricos de la isla de cara a la planificación de la campaña agrícola, indica la corporación insular en un comunicado.

Esta cifra refleja un ligero crecimiento respecto al mes anterior, con un incremento de 180.434 metros cúbicos, y una evolución muy positiva en la comparativa interanual: Tenerife cuenta hoy con casi un millón de metros cúbicos más que en marzo de 2025.

A pesar de que la situación actual es favorable y de que la emergencia hídrica se dio por finalizada durante la última semana de febrero, el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, apela a "la cautela".

Recomienda a los usuarios y agricultores mantener medidas de ahorro y continuar aplicando criterios de "uso racional y responsable" para garantizar la sostenibilidad de las reservas durante el resto del año.

Análisis por zonas

El análisis territorial muestra dinámicas diferenciadas entre ambas vertientes de la isla.

En la zona norte, las balsas suman 2,3 millones de metros cúbicos, mientras que en la zona sur las reservas se sitúan en 1,18 millones de metros cúbicos, lo que representa un 73,6% de su capacidad total.

El Cabildo de Tenerife informa de que la balsa de Valle San Lorenzo se encuentra actualmente fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento y mejora.