La burocracia bloquea más de 4.500 millones de inversión en grandes obras en Tenerife

El expresidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso solía ser prudente en sus manifestaciones. Quizá por eso aquella mañana de septiembre de 2015, cuando los medios de comunicación fueron a la presentación de una feria sobre vida saludable para preguntarle sobre la autopista del Norte (TF-5), el por entonces mandatario insular no se quiso coger las manos con plazos imposibles. Se habían encadenado varios episodios de atascos coincidiendo con el inicio del curso académico y Alonso se refirió a la medida del tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos y a 2017 como fecha para iniciar las obras. Parecía, más si cabe en aquel escenario de colas, muchísimo tiempo. Pero Alonso se quedó corto. Tan corto que más de diez años después los trabajos continúan sin empezar.

Sirva el caso anterior como ejemplo del ritmo al que han avanzado en la etapa reciente la mayoría de macroproyectos previstos en la Isla. Hoy, el estado de la cuestión de las actuaciones de mayores dimensiones se puede resumir en que siguen lejos de ejecutarse. Hasta catorce obras de este tipo se encuentran en fase de tramitación y, en ocasiones, en un punto muy distante de su construcción. La lentitud administrativa y la falta de financiación presiden una ecuación en la que adquieren un protagonismo creciente la contestación social hacia algunas de esas iniciativas y el debate de en qué medida es conveniente seguir creando carreteras y otras infraestructuras de calado en un territorio tan limitado y que vive un aumento desbocado de población, con un cuarto de millón más de habitantes en los primeros 25 años del siglo XXI.

Este periódico realizó en 2022 un recorrido por 19 obras de grandes dimensiones, su situación administrativa y unos costes que, en conjunto, se elevaban hasta el entorno de los 5.000 millones de euros. Cuatro años después, si se le da la vuelta a la Isla y se analiza lo que ha ocurrido con cada una de ellas, se obtiene una fotografía muy similar. Solo el radar meteorológico de Teno ha finalizado su construcción y la pasarela peatonal del Padre Anchieta parece encaminarse –numerosos retrasos después– hacia su conclusión. Mientras tanto, se trabaja en el Anillo Insular y en el Circuito del Motor. Los trámites administrativos, los anuncios y las previsiones son el denominador común en el resto de proyectos.

1. Muelle de enlace del Puerto de Santa Cruz

Si se inicia un recorrido por las infraestructuras en dirección Norte, esta es la primera parada. La obra, cuyo objetivo es conectar el centro de Santa Cruz de forma directa con el mar, tuvo su último paso relevante en diciembre. La Autoridad Portuaria dio el visto bueno a la suscripción de un convenio interadministrativo –con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento santacrucero– que posibilitará financiar la actuación. La intervención contempla una inversión estimada de 80 millones de euros y, tras más de dos décadas de espera, el objetivo es que las obras puedan comenzar en 2028.

Más en detalle, la iniciativa constituye la tercera y última fase del proyecto de transformación del frente litoral vinculado a la remodelación de la plaza de España, concebido a finales de los años 90 por los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron. Tras ejecutarse la reforma de la plaza y el soterramiento de la Vía Litoral, el desarrollo del Muelle de Enlace quedó durante años paralizado por la falta de financiación. En 2022 el proyecto fue revisado para reducir su coste y facilitar su viabilidad, lo que abrió la puerta a la financiación pública. La actuación prevé crear una estación de cruceros y ferries, el desarrollo de zonas comerciales y de restauración y la habilitación de paseos peatonales.

2. Nueva ciudad de Santa Cruz en el suelo de la Refinería

El proyecto para transformar los terrenos de la antigua Refinería en una nueva zona urbana de Santa Cruz da sus primeros pasos. Actualmente se ejecuta el desmantelamiento de las instalaciones, que se inició en mayo de 2022. La previsión es que el espacio quede prácticamente vacío en 2028, momento en el que podrá comenzar la transformación urbanística del ámbito, según expresó recientemente el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Paralelamente, el Ejecutivo regional impulsa la ordenación del suelo tras suspender en 2024 el planeamiento vigente para diseñar desde cero el proyecto ‘Santa Cruz Verde 2030’, que se prevé que incluya participación ciudadana y cuyo modelo definitivo podría conocerse en unos 30 meses.

La operación comenzó a gestarse tras el cese del refinado de crudo en 2014 y tomó forma en 2018 con el acuerdo para desmantelar la planta y liberar unos 600.000 metros cuadrados para la expansión de la ciudad. El plan es que cerca del 67% del suelo sea público, destinado a zonas verdes, equipamientos y nuevos accesos al litoral, mientras que el resto acogerá usos residenciales, turísticos y terciarios.

3. Vía Ofra-El Chorrillo (Santa Cruz)

La carretera Ofra-El Chorrillo dio unos pasos de cierta relevancia para su reactivación a finales del pasado año. Por entonces, el Gobierno de Canarias adjudicó la finalización de los tramos B y C de esta vía, que ejecutará la empresa Señalizaciones Villar por un importe superior a los 6,5 millones de euros, e inició el proceso de expropiación de más de 12.200 metros cuadrados de suelo necesarios para culminar esta fase. La actuación permitirá avanzar en la construcción de una carretera que lleva casi tres décadas pendiente de completarse.

Con trazo grueso, lo que ha ocurrido hasta ahora es que los trabajos comenzaron en 1997 pero se han visto paralizados en varias ocasiones por problemas administrativos y de financiación. El proyecto prevé conectar el barrio de Ofra con El Draguillo y enlazar con la TF-2, la vía que comunica la autopista del Sur (TF-1) con La Laguna. Los tramos ahora adjudicados discurren entre la glorieta de Las Moraditas, San Matías y el enlace con la TF-2. La finalización de esta carretera permitirá en el futuro enlazar la TF-1, la TF-2 y la TF-5, creando una segunda vía de acceso a la capital tinerfeña desde el Sur y contribuyendo a aliviar el tráfico en la entrada a la ciudad.

4. Pasarela peatonal de la rotonda del Padre Anchieta (La Laguna)

Es una de las actuaciones que se muestran en mejor posición, en cuanto a su desarrollo, de todo el listado. Fuentes oficiales del Cabildo de Tenerife precisaron esta semana que la infraestructura se abrirá al tránsito peatonal entre finales de abril y principios de mayo, mientras que la finalización completa de las obras está fijada para junio. El proyecto contaba con un presupuesto inicial de unos 8,8 millones de euros, que se ha visto posteriormente incrementado, y forma parte de las actuaciones destinadas a mejorar la movilidad en la autopista del Norte, separando el paso de peatones del tráfico rodado para reducir las retenciones en este punto.

La actuación consiste en un gran anillo peatonal elevado de unos 100 metros de diámetro y cerca de 314 metros de recorrido. La obra ha acumulado repetidos retrasos y también ha generado polémica. Mientras que algunos sectores del casco de La Laguna han mostrado su oposición por el traslado de la escultura del Padre Anchieta, de forma más general ha habido críticas a las dimensiones de la estructura y, sobre todo, dudas sobre la eficacia que tendrá. No en vano, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, llegó a expresar en abril de 2024, en una de las convocatorias realizadas en torno a la obra, que la pasarela peatonal no erradicará la cola de acceso a la rotonda desde la TF-5, sino que la reducirá a la mitad.

5. Circunvalación de la TF-5 y soterramiento a su paso por La Laguna

A esta obra se la ha denominado hasta de cuatro formas diferentes: circunvalación de La Laguna, baipás, variante o desdoblamiento de la TF-5. Es una de las infraestructuras viarias más ambiciosas previstas en Tenerife. Preguntados al respecto, desde el Ayuntamiento de La Laguna indican que está «en manos» del Gobierno de Canarias y fuentes oficiales del Ejecutivo regional precisan que se encuentra en fase de supervisión y recopilando informes preceptivos. ¿En qué consiste la intervención? Contempla desviar el tráfico de la autopista del Norte mediante una variante que conectará Guamasa con la Vía de Ronda bordeando el aeropuerto por el entorno de la carretera de La Esperanza. La actuación supondrá una inversión de gran envergadura que, según las últimas estimaciones, podría rondar los 500 millones de euros, lo que la convertiría en una de las obras públicas más costosas proyectadas en Canarias.

El proyecto arrastra años de planificación y debates técnicos. En 2022 el Ejecutivo autonómico sometió a información pública el trazado de la variante, valorado entonces en unos 355 millones de euros y diseñado en gran parte mediante túneles para reducir el impacto y limitar las expropiaciones. Esta circunvalación está estrechamente vinculada a otra actuación relevante: el soterramiento de la actual TF-5 a su paso por La Laguna. Se trata de una intervención que permitiría eliminar la barrera que hoy divide la ciudad y transformar ese espacio en una gran rambla urbana. Sin embargo, esta segunda fase no podrá ejecutarse hasta que exista la variante que permita desviar el tráfico que soporta diariamente la autopista.

6. Tranvía al Aeropuerto de Tenerife Norte

El proyecto no ha experimentado avances significativos y su construcción se prevé a largo plazo, al menos si se mantiene el criterio del consistorio lagunero. «La posición del Ayuntamiento, en consenso con la ciudadanía, sigue siendo la misma: soterramiento de la TF-5 y trazado del tranvía por la superficie», recuerdan fuentes oficiales del grupo de gobierno (PSOE-CC) sobre lo ya planteado con anterioridad por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. Esto es, primero se debe construir el desdoblamiento de la autopista del Norte, después soterrarla a su paso por La Laguna y más tarde llegaría la prolongación de la Línea 1 –desde la avenida de La Trinidad hasta el aeródromo– sobre la futura avenida que se crearía sobre la autopista soterrada.

Hasta ahora se han realizado estudios de alternativas (por las calles Seis de Diciembre y Pablo Iglesias, así como por la carretera general del Norte) y se han dado algunos pasos previos e, incluso, se planteó una encuesta ciudadana. Cada avance ha ido acompañado por la contestación de colectivos vecinales, asociaciones de comerciantes y taxistas laguneros. La preocupación pasa por los efectos para el comercio por la retirada de aparcamientos, la expropiación de terrenos y el impacto en la armonía urbanística debido a la estrechez de lugares por los que se han planteado los trazados. Los costes que se dieron a conocer durante el pasado mandato para tres de los recorridos que se propusieron oscilaban entre los 58,5 y 67,9 millones de euros.

7. Túnel de la Mesa Mota (entre La Laguna y Tegueste)

Al igual que ocurre con la circunvalación de La Laguna, apunta el Ayuntamiento lagunero que esta infraestructura depende del Gobierno de Canarias. «El expediente, impulsado en esta legislatura, está en la primera fase de evaluación de impacto ambiental», expresan desde la institución regional. Se trata de una obra con un kilómetro de longitud y dos tubos de dos carriles por sentido. Su objetivo: aminorar el tráfico en Las Canteras y mejorar la movilidad entre La Laguna y Tegueste. La intervención, que incluye la remodelación de la rotonda de Las Mercedes y la construcción de dos nuevas antes de la Mesa Mota y en La Gorgolana, costará 78 millones de euros y afectará a unas 40 fincas, principalmente rústicas.

Según los datos aportados durante los últimos años, los redactores han buscado minimizar los impactos sobre zonas habitadas y agrarias, con trasplante de arbolado de gran porte y control ambiental de flora y fauna. Cada carril del túnel podrá absorber unos 7.500 vehículos diarios. El camino hacia su ejecución –que se estima en 36 meses– se atisba prolongado.

8. Tercer carril de la TF-5

Novedades en los últimos días con el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, cuyos pasos anteriores se han prolongado a través de los años. El pasado miércoles se conoció que nueve ofertas compiten por desarrollar la actuación. Previamente, en diciembre, se conoció que el Gobierno de Canarias había abierto la licitación, con un presupuesto base de 66,4 millones de euros. Se trata de un tramo de 3,6 kilómetros que ha sido considerado clave para descongestionar uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de la Isla. Incluye la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro y un nuevo acceso directo al aeródromo lagunero.

9. El Tren del Norte (entre Santa Cruz y Los Realejos)

Es otra actuación que se encuentra muy verde. Su objetivo es conectar Santa Cruz y Los Realejos y su presente pasa por un concurso internacional de ideas iniciado en enero de 2025 y con plazo hasta septiembre de 2026. Metrotenerife gestiona la convocatoria. Dotada con 450.000 euros, la iniciativa pretende sondear las posibles soluciones del trazado e identificar aquellas propuestas que mejor se integren en el paisaje tinerfeño.

La intención es que el tren recorra 36 kilómetros y que pase por Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y el Puerto de la Cruz. Los costes que se han ido señalando en los últimos años son descomunales, por encima de los 1.000 millones de euros. El objetivo es que tenga capacidad para 10 millones de pasajeros al año.

10. Muelle y Parque Marítimo del Puerto de la Cruz

El proyecto del muelle y parque marítimo de Puerto de la Cruz avanza lentamente tras décadas de intentos frustrados. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han impulsado conjuntamente esta infraestructura portuaria, cuyo coste se estimaba en 2014 en 92 millones de euros. En concreto, se busca un puerto pesquero, deportivo, comercial y turístico, así como un parque marítimo en la explanada actualmente usada como aparcamiento. La obra nace para atender una histórica demanda del Norte.

11. Cierre del Anillo Insular de Carreteras

Obra muy compleja y prolongada en el tiempo. El cierre del Anillo Insular de Tenerife avanza actualmente en el tramo Santiago del Teide–El Tanque, con un presupuesto que supera los 302 millones de euros tras la aprobación de un modificado del proyecto. Se está trabajando en el túnel de Erjos, de 5,1 kilómetros, el más largo del Archipiélago. Tras superar parones judiciales y reajustes presupuestarios, las empresas encargadas retomaron los trabajos y se prevé que el mencionado tramo esté operativo en el primer trimestre de 2027. La vía contará con un carril por sentido, duplicado en túneles y falsos túneles. Ahora bien, quedan pendientes la nueva carretera entre San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos, a través de La Guancha, y el tramo más complicado: los siete kilómetros que separan el final de la TF-5 en Los Realejos y el municipio de San Juan de la Rambla.

12. Radar meteorológico de Teno

El proyecto está de enhorabuena, más si cabe cuando se sitúa más en el terreno de las dotaciones necesarias que en el de las construcciones faraónicas. «Hoy se ha realizado el acta de recepción de las obras», expresó el pasado miércoles el delegado de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) en Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero, antes de detallar que la instalación aún se encuentra «preoperativa». Se ubica en el Parque Rural de Teno, en Buenavista del Norte, y ha requerido 25 años de espera y ha sufrido continuos retrasos. Siguiendo las cifras aportadas en los últimos años, al menos 3,5 millones de euros costó un dispositivo que permitirá cubrir zonas hasta ahora fuera del alcance del radar de Gran Canaria, dado que abarcará el noroeste de Tenerife, La Palma y El Hierro, con lo que mejorará la precisión de alertas ante lluvias intensas o fenómenos extremos. El proyecto se inició a raíz de las recomendaciones del desaparecido Instituto Nacional de Meteorología en 2000, pero sufrió parones por diversos motivos. La Aemet retomó la obra en 2021 y desde entonces ha avanzado hasta esta fase final.

13. Mejora y ampliación del Puerto de Los Cristianos

En octubre del pasado año se conoció que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sacó a licitación, por un importe de 170.000 euros, la redacción del proyecto para la mejora y ampliación del Puerto de Los Cristianos. La propuesta contempla demoler la estación marítima actual y levantar un nuevo edificio de servicios, un ‘parking’ en altura de unas 850 plazas, pasarelas peatonales y un túnel de acceso a vehículos. La inversión estimada asciende a 16 millones de euros y la ejecución se prolongaría unos 15 meses. La iniciativa busca aliviar el colapso diario de tráfico y mejorar la operativa portuaria, clave para los enlaces con La Gomera, El Hierro y La Palma.

La redacción del proyecto permitirá definir la mejor distribución de espacios y conexiones rodadas y peatonales. Esta actuación, que la Autoridad Portuaria prevé realizar con alternativas detalladas para optimizar la operativa, se sitúa como la vía más rápida para disminuir la presión sobre Los Cristianos, frente a la construcción del Puerto de Fonsalía, en Guía de Isora.

14. Circuito del Motor (Granadilla)

El Circuito Insular del Motor, en Granadilla de Abona, sigue adelante pese a los procedimientos judiciales que tiene alrededor. Las obras comenzaron en el verano de 2025 sobre 650.000 metros cuadrados del paraje de Los Duques de Atogo, con la primera fase adjudicada a Sacyr Construcción y Servicios Bahillo por 44,1 millones de euros. El proyecto, que se planteó hace 35 años, incluye una pista de 4.050 metros con recta de 800 metros y 16 curvas, ‘paddock’ de 72.000 metros cuadrados y capacidad para 60.000 personas, homologado para competiciones nacionales e internacionales. «Se continúa con los trabajos y se sigue ejecutando con normalidad», manifestaron el miércoles fuentes oficiales del Cabildo.

15. Nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto de Tenerife Sur

La empresa pública Aena anunció a finales de febrero que tiene prevista para el quinquenio 2027-2031 una inversión de 553,6 millones de euros para el Aeropuerto de Tenerife Sur, «muy superior a la del quinquenio 2022-2026, que fue de 68,9 millones de euros». Los nuevos fondos tendrán como eje la nueva terminal de pasajeros. Es un proyecto que acumula décadas de demandas para adecuar la infraestructura a la creciente actividad turística y al elevado tráfico de pasajeros, que se acercó a los 14 millones en 2025. En este mes de marzo está previsto finalizar el proyecto constructivo definitivo. A continuación se iniciará la tramitación medioambiental y se incorporarán al proyecto los requisitos que se establezcan. En paralelo, se licitará el edificio de aparcamientos. Aena también anunció que las obras se licitarán en el transcurso de este año.

16. Tren del Sur (entre Santa Cruz y Costa Adeje)

Los estudios y proyectos del Tren del Sur arrancaron en 1997. Este se encuentra en un momento muy previo a su ejecución. Además, y como el Tren del Norte, lleva aparejadas cifras colosales. Entre sus hitos más recientes, el pasado mes de septiembre, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife firmaron un protocolo para la cofinanciación estatal y que abre la puerta a convenios plurianuales para la ejecución del proyecto. La primera fase, que recorrerá 30 kilómetros entre San Isidro y Costa Adeje, incluyendo el Aeropuerto Tenerife Sur, requerirá una inversión de al menos 950 millones de euros. El objetivo es reducir el tiempo de viaje a 25 minutos. Para el conjunto de la infraestructura –que pretende conectar Santa Cruz con Adeje en 39 minutos, con siete paradas– se necesita un mínimo de 2.500 millones de euros.

17. Final de las obras del Puerto de Granadilla

Esta obra pasa ahora mismo por la finalización del Muelle de Ribera. El Consejo de Ministros autorizó en febrero la licitación de los trabajos para construir los 543,3 metros restantes, con un presupuesto de 39,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. La actuación permitirá ampliar la superficie en tierra del muelle en 300.000 metros cuadrados. Desde hace años, el puerto mantiene actividad limitada con tráficos de gas o reparación naval, mientras que se espera que la finalización del muelle permita la recepción de buques de gran calado.

18. Tercer carril de la TF-1

El proyecto del tercer carril de la autopista del Sur ha experimentado novedades en los últimos meses con la aprobación definitiva de los tramos San Isidro–Oroteanda y Oroteanda–Las Américas, que recibieron el visto bueno regional en enero de 2026 y noviembre de 2025, respectivamente. El primero, de casi 11 kilómetros entre Granadilla y San Miguel de Abona, tendrá un coste de 126,3 millones de euros y contempla la construcción de un nuevo enlace en Granadilla, la remodelación de los existentes en San Isidro y el aeropuerto, y la ampliación de la vía con un carril adicional por sentido para reducir el tráfico diario. El segundo tramo, entre Oroteanda y Playa de Las Américas, requiere 175,5 millones y 42 meses de ejecución, con mejoras en los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Adeje, así como accesos directos a servicios como el Hospital del Sur. Con estas intervenciones, la TF-1 alcanzará los tres carriles por sentido en todo el Sur.

19. Puerto de Fonsalía (Guía de Isora)

El proyecto de construcción del Puerto de Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora, planteado para absorber el tráfico marítimo comercial y de pasajeros entre Tenerife y las islas occidentales, se encuentra prácticamente descartado. Con un presupuesto estimado en 200 millones de euros, la obra fue rechazada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife debido a su impacto ambiental sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) Teno-Rasca, espacio protegido que alberga tortugas bobas, calderones y praderas de sebadales, y por su ubicación en un área de riesgo volcánico. El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado un nuevo mapa que elimina la excepción que permitía el puerto en la ZEC, lo que refuerza la paralización del proyecto. A pesar de ello, dirigentes políticos como el senador Fabián Chinea plantean retomar el debate sobre Fonsalía como alternativa para mejorar la conectividad marítima