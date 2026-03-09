Más por Arona denuncia parálisis en servicios y jardines

Más por Arona denuncia la parálisis administrativa en los contratos de infraestructuras, zonas verdes y mantenimiento de edificios y vías públicas. Actualmente, están a la espera de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias por un recurso presentado contra el Ayuntamiento de Arona.

Según el grupo de la oposición, esta situación es consecuencia directa de la «mala gestión y la falta de previsión» del gobierno tripartito de PP, CC y Vox en relación a los pliegos propuestos y aprobados. Explican que también están provocando una «enorme incertidumbre entre los trabajadores de las empresas públicas, que no saben qué va a ocurrir con sus puestos de trabajo a corto plazo».

«Es un riesgo enorme para el municipio que licitaciones públicas esenciales para la calidad de vida de vecinos de Arona acaben denunciados y bloqueados por tiempo indefinido», argumentan en un comunicado los miembros de Más por Arona.

Por su parte, la primera teniente de Alcalde y concejal de Medioambiente y Servicios Públicos del Ayuntamiento aronero, Clari Pérez (CC), afirma que «los recursos en los procesos de contratación pública son algo relativamente habitual y forman parte de las garantías del propio sistema administrativo. Que una empresa presente un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos no supone una situación excepcional, ni implica que los servicios se vayan a detener», declara.

Pérez también deja claro que «los servicios continúan prestándose con normalidad y que desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que el municipio funcione y atienda las necesidades de los vecinos». Además, anuncia que en todo momento ha habido comunicación con las empresas y con los trabajadores para «trasladarles tranquilidad, porque sus puestos de trabajo no están en riesgo», concluye.

«Más por Arona genera preocupación y malestar con este tipo de declaraciones que buscan el titular», acusa a la oposición.