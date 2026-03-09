La Aemet actualiza la previsión del tiempo: este martes habrá aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros

El aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos costeros adversos se extenderá, al menos, durante la jornada del martes. A él se une, además, el mismo aviso por fuertes vientos.

Ambos afectarán a las islas occidentales y Gran Canaria y, en concreto, se esperan rachas máximas de 70 km/h.

En el mar, el viento soplará del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, así como en el canal entre La Palma, La Gomera y El Hierro.

Prealertas

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha activado la prealerta por vientos, mientras que mantiene vigente la prealerta por fenómenos costeros.

La prealerta por vientos comenzará a partir de la 16:00 horas de este viernes, afectando, de forma concreta, a las cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria; las cumbres y el oeste de La Palma; La Gomera; El Hierro; el este, sur y oeste de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Previsión para Tenerife

En cuanto a la isla de Tenerife, la previsión del tiempo de la Aemet prevé cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, en especial en el noreste durante la primera mitad del día cuando pueden ser localmente persistentes.

Intervalos nubosos en el resto, con predominio de los cielos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, pudiendo darse heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, serán más frecuentes e intensas por la tarde. Brisas en el oeste.

Mal tiempo en El Pris, archivo. / María Pisaca

Previsión general

Con respecto al conjunto del archipiélago, habrá un predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias débiles, en especial durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en costas sur de estas islas.

En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.

Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, en especial en las islas centrales y en La Gomera por la tarde.