La Aemet actualiza la previsión del tiempo: este martes habrá aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros
El Gobierno de Canarias declara la prealerta por vientos
El aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos costeros adversos se extenderá, al menos, durante la jornada del martes. A él se une, además, el mismo aviso por fuertes vientos.
Ambos afectarán a las islas occidentales y Gran Canaria y, en concreto, se esperan rachas máximas de 70 km/h.
En el mar, el viento soplará del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, así como en el canal entre La Palma, La Gomera y El Hierro.
Prealertas
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha activado la prealerta por vientos, mientras que mantiene vigente la prealerta por fenómenos costeros.
La prealerta por vientos comenzará a partir de la 16:00 horas de este viernes, afectando, de forma concreta, a las cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria; las cumbres y el oeste de La Palma; La Gomera; El Hierro; el este, sur y oeste de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
Previsión para Tenerife
En cuanto a la isla de Tenerife, la previsión del tiempo de la Aemet prevé cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, en especial en el noreste durante la primera mitad del día cuando pueden ser localmente persistentes.
Intervalos nubosos en el resto, con predominio de los cielos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, pudiendo darse heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, serán más frecuentes e intensas por la tarde. Brisas en el oeste.
Previsión general
Con respecto al conjunto del archipiélago, habrá un predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias débiles, en especial durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en costas sur de estas islas.
En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.
Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, en especial en las islas centrales y en La Gomera por la tarde.
- La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
- La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
- La triple frontera de Tenerife: vivir en El Rosario, coger la guagua en Santa Cruz y comprar en La Laguna
- Las lluvias y el viento regresan este lunes a Tenerife, según la Aemet