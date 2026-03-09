Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derribo del Teatro Pérez MinikCharco de la ArenaTiempo en CanariasAccidente de tráfico en CanariasA prisión por ahogar en su bebéPadylla, premio Canarias de la Comunicación
instagramlinkedin

La Aemet actualiza la previsión del tiempo: este martes habrá aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros

El Gobierno de Canarias declara la prealerta por vientos

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos costeros adversos se extenderá, al menos, durante la jornada del martes. A él se une, además, el mismo aviso por fuertes vientos.

Ambos afectarán a las islas occidentales y Gran Canaria y, en concreto, se esperan rachas máximas de 70 km/h.

En el mar, el viento soplará del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, así como en el canal entre La Palma, La Gomera y El Hierro.

Prealertas

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha activado la prealerta por vientos, mientras que mantiene vigente la prealerta por fenómenos costeros.

La prealerta por vientos comenzará a partir de la 16:00 horas de este viernes, afectando, de forma concreta, a las cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria; las cumbres y el oeste de La Palma; La Gomera; El Hierro; el este, sur y oeste de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Previsión para Tenerife

En cuanto a la isla de Tenerife, la previsión del tiempo de la Aemet prevé cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, en especial en el noreste durante la primera mitad del día cuando pueden ser localmente persistentes.

Intervalos nubosos en el resto, con predominio de los cielos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, pudiendo darse heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, serán más frecuentes e intensas por la tarde. Brisas en el oeste.

Mal tiempo,oleaje en El Pris. | 27/02/2026 | Fotógrafo: María Pisaca Gámez

Mal tiempo en El Pris, archivo. / María Pisaca

Previsión general

Con respecto al conjunto del archipiélago, habrá un predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias débiles, en especial durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en costas sur de estas islas.

En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.

Noticias relacionadas y más

Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, en especial en las islas centrales y en La Gomera por la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
  2. La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
  3. El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
  4. La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
  5. La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
  6. La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
  7. La triple frontera de Tenerife: vivir en El Rosario, coger la guagua en Santa Cruz y comprar en La Laguna
  8. Las lluvias y el viento regresan este lunes a Tenerife, según la Aemet

La Aemet actualiza la previsión del tiempo: este martes habrá aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros

La Aemet actualiza la previsión del tiempo: este martes habrá aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros

Cuatro años y medio de cárcel por traficar con cocaína y drogas químicas en Arona

Cuatro años y medio de cárcel por traficar con cocaína y drogas químicas en Arona

El Cabildo de Tenerife pide un "uso racional" del agua pese a que las balsas están al 70%

El Cabildo de Tenerife pide un "uso racional" del agua pese a que las balsas están al 70%

Última hora de los terremotos en Canarias: la actividad no cesa con una quincena durante el fin de semana

Última hora de los terremotos en Canarias: la actividad no cesa con una quincena durante el fin de semana

De 202 a 800 euros de multa: el castigo al que se enfrentan los usuarios de patinetes que no cuente con este documento obligatorio en Tenerife

De 202 a 800 euros de multa: el castigo al que se enfrentan los usuarios de patinetes que no cuente con este documento obligatorio en Tenerife

¿Está Tenerife preparada para una erupción del Teide? Santa Cruz de Tenerife empieza a planificar la respuesta ante una emergencia volcánica

¿Está Tenerife preparada para una erupción del Teide? Santa Cruz de Tenerife empieza a planificar la respuesta ante una emergencia volcánica

Excelencia educativa internacional desde Arona

Excelencia educativa internacional desde Arona

Jupol denuncia ante la Fiscalía el uso de celdas para menores en la Policía Nacional de Tenerife como almacén de droga

Jupol denuncia ante la Fiscalía el uso de celdas para menores en la Policía Nacional de Tenerife como almacén de droga
Tracking Pixel Contents