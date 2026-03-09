La Aemet activa el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos en las islas occidentales y Gran Canaria
Habrá precipitaciones débiles en las medianías del noreste de la isla
El mal tiempo vuelve a apoderarse del mar en Canarias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a activar el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos este lunes, 9 de marzo. En concreto, esta situación afectará a las islas occidentales y Gran Canaria.
En las islas capitalinas, el aviso se activará a las 14:00 horas, y en el resto, a las 20:00 horas.
En concreto, en Tenerife las zonas más afectadas serán el este, sur y oeste de la isla, donde se espera viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).
Previsión del tiempo
Para este lunes, la Aemet indica que en Tenerife habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y oeste y de poco nubosos en el sureste.
También se esperan precipitaciones débiles y ocasionales en especial en medianías del noreste.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 16 y los 19 grados, pudiendo darse heladas débiles en cumbres centrales. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes por la tarde, y con predominio de las brisas en el oeste.
El tiempo en todo el archipiélago
Atendiendo a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, no se descartan rachas del noreste ocasionalmente muy fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas. Estas serán más probables en el caso de Tenerife y de La Gomera a últimas horas de la tarde.
Además, en las islas montañosas habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en costas del sur.
En Lanzarote y en Fuerteventura, intervalos nubosos a nuboso, sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en el norte, más probables en medianías.
