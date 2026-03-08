Tenerife arranca el lunes con nubes, posibles lluvias débiles en medianías y alisios con rachas fuertes

La semana comienza en Tenerife con intervalos nubosos que serán más abundantes en el norte y oeste de la isla, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en medianías del noreste.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sureste de la isla tendrá cielos poco nubosos, dentro de una situación dominada por el régimen de alisios.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios durante la jornada. En Santa Cruz de Tenerife los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 19 de máxima, mientras que en las cumbres centrales podrían registrarse heladas débiles a primeras horas del día.

El viento del nordeste soplará moderado, aunque con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, donde por la tarde podrían registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes. En las costas del oeste predominarán las brisas.

Situación en el resto de Canarias

El resto del archipiélago también comienza la jornada con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en las vertientes norte, sobre todo en medianías.

En Gran Canaria, el norte y el este estarán nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, mientras que el resto de la isla tendrá cielos poco nubosos. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 16 grados de mínima y 20 de máxima.

En Lanzarote, los cielos estarán nubosos con intervalos y no se descartan lluvias débiles y dispersas durante la noche. Las temperaturas apenas cambiarán, con 16 grados de mínima y 19 de máxima en Arrecife.

En Fuerteventura, el norte tendrá mayor nubosidad, con temperaturas estables. En Puerto del Rosario se esperan 16 grados de mínima y 19 de máxima.

En La Palma, el norte y el este estarán nubosos con probables lluvias débiles, sobre todo en el noreste. En Santa Cruz de La Palma los termómetros marcarán 15 grados de mínima y 19 de máxima.

En La Gomera, el norte permanecerá nuboso con posibles lluvias débiles, mientras que el sur tendrá cielos más despejados. En San Sebastián de La Gomera se esperan 16 grados de mínima y 20 de máxima.

Por su parte, El Hierro tendrá nubosidad en el norte con probables lluvias débiles, mientras que el sur estará poco nuboso. En Valverde se prevén 10 grados de mínima y 13 de máxima.

Estado del mar

En el mar se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 5, alcanzando fuerza 6 en zonas del sureste y noroeste, con marejada o fuerte marejada.

En la costa oeste de las islas el viento será variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada, mientras que habrá mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.