El “no a la guerra” protagoniza la manifestación del 8M en Tenerife

La marea morada que partió del Parque García Sanabria reclamó el fin de los totalitarismos y la ultraderecha y alertó sobre el maltrato a las migrantes y el colectivo Lgtbiq+

8M en Tenerife

8M en Tenerife

María Pisaca

Patricia Ginovés

Patricia Ginovés

Santa Cruz de Tenerife

Las mujeres tinerfeñas se manifestaron en la mañana de este domingo 8 de marzo contra la “violencia institucional, vicaria y sexual” y denunciaron el “capitalismo patriarcal violento” existente por el “ascenso del fascismo y la creciente militarización”, especialmente destacado en un territorio como Canarias. Pero si un grito se oyó más alto que cualquier otro fue el de “¡No a la guerra!”. Así lo afirmaron las portavoces de la Plataforma Feminista 8M de Tenerife, organizadora de la movilización isleña.

La manifestación partió a las 12 de la mañana del Reloj de Flores del Parque García Sanabria y, tras pasar por la plaza Weyler y por la céntrica calle Castillo, desembocó en la plaza de Candelaria donde, precisamente, se leyó el manifiesto de la concentración. Fue en este punto donde se reunió un mayor número de personas, tanto mujeres como familias enteras, y con mayor presencia de hombres que en otros tramos del recorrido.

La portavoz de la Plataforma Feminista 8M Tenerife, Ana María Hernández, destacó minutos antes del inicio de la marcha que ésta se centraba en esta ocasión en el ascenso de los totalitarismos y la ultraderecha. En cuanto al nuevo recorrido de la manifestación, dijo que, al coincidir esta celebración en 2026 con domingo, “queríamos reunirnos en un lugar donde supiéramos que iba a haber familias, para llamarles la atención y animarles a participar”.

8M en Tenerife: la manifestación del Día de la Mujer, en imágenes

8M en Tenerife: la manifestación del Día de la Mujer, en imágenes

Ver galería

8M en Tenerife: la manifestación del Día de la Mujer, en imágenes / María Pisaca

Taller de pancartas

Una hora antes del inicio de la manifestación, los alrededores del Reloj de Flores acogieron un taller de pancartas al que acudieron participantes de todas las edades para luego iniciar la marcha, que a su llegada a Weyler transformó sus consignas en un canto en contra de la guerra.

Las portavoces de la plataforma organizadora expresaron, a su llegada a la plaza de Candelaria, que “nos va la vida con esta lucha y también contra la guerra” y por eso reclamaron que no se vuelvan a iniciar más guerras en nombre de las mujeres.

Dos colectivos tomaron protagonismo en la mañana de este domingo, el colectivo Lgtbiq+ y el colectivo migrante, “los dos grandes grupos señalados por el fascismo”. Alertaron, además, del asesinato de numerosas mujeres, no solo en Canarias o España, sino en muchos otros países. “Ya nos han metido en esta guerra y solo la ciudadanía, con las feministas a la cabeza, vamos a parar esta guerra”.

