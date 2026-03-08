Críticos del Círculo de Amistad XII de Enero proponen retirar el voto a 1.279 socios predilectos

El salón de actos del Círculo de Amistad XII de Enero de la capital tinerfeña acogerá el próximo jueves una junta general extraordinaria de este club privado, que podría suponer la última vez en la que socios con más de 40 años en la entidad puedan ejercer su derecho al voto tras cuatro décadas abonando puntualmente al menos 480 cuotas y las derramas correspondientes.

Tal situación límite se producirá si prospera la modificación de nueve artículos del estatuto y reglamento general de la sociedad que promueven más de 250 miembros de la entidad. Según el sector díscolo de la entidad –en la convocatoria se hace constar que la propuesta no es una iniciativa del presidente, Andrés Rodríguez, ni de su equipo–, de los 5.000 socios con derecho a voto que tiene el Círculo de Amistad XII de Enero, 1.279, una cuarta parte, perderían su derecho a voto.

Esta es una de las nueve modificaciones que se someterán a la consideración de los asistentes a la junta general que se celebrará el próximo jueves y afecta directamente a los socios predilectos. Esta es la denominación y el trato de privilegio que le otorgan los estatutos, al menos hasta la próximo reunión, a quienes superan los 40 años ininterrumpidos como socios afrontando cuotas y derramas.

De forma automática, el reglamento prevé que el socio deje de pagar las cuotas, pero sin embargo sí mantiene el derecho al voto. Quienes han promovido la junta extraordinaria quieren que los socios predilectos pierdan ese derecho y que las decisiones queden en manos de quienes sí pagan las cuotas y posibles derramas. Se da la circunstancia de que los socios predilectos, una vez alcanzan esta consideración, venden o se desprenden de su acción.

Si se aprobara esta modificación, la directiva admite que la sociedad quedaría abocada a que los socios afectados —1.279— puedan acudir a instancias judiciales para hacer valer sus derechos, por lo que el Círculo de Amistad XII de Enero se arriesga a un bloqueo administrativo provocado por los más que probables contenciosos y el gasto económico que eso pueda suponer, sin obviar el limbo en el que quedarían los afectados hasta que los tribunales decidan... y, por el camino, la celebración de juntas con sus correspondientes votaciones.

Otra de las modificaciones que plantean los socios díscolos con el actual reglamento se refiere a cuitas menores: en caso de empate en una votación, lo cual ya es poco habitual en el día a día de cualquier institución de estas características, se pide que se realice un receso de media hora y se vuelva a someter a votación. En caso de un segundo empate, se propone que el asunto se suprima del orden del día. También es cuestión fundamental la redacción del nuevo articulado que se plantea para evitar vaguedades, como en el caso de la supuesta votación que acaba en empate... y los defensores de la iniciativa se dejan por el camino el voto de calidad del presidente.

Otra de las propuestas, en la línea de las votaciones, se refiere al procedimiento del sufragio. La iniciativa pasa por garantizar que los socios del Círculo de Amistad XII de Enero puedan efectuar su voto en las elecciones a la Presidencia de la institución tanto en la sede principal, en la calle Ruiz de Padrón, como en las instalaciones deportivas de Barranco Hondo. La iniciativa contempla constituir dos colegios electorales, cada uno con un censo asignado, pues de lo contrario se podría duplicar el voto. En el capítulo de dudas se sitúan la necesidad de crear los dos colegios electorales o la imposibilidad de celebrar la junta, que está vinculada inexorablemente al proceso de votación.

En esas nueve modificaciones del articulado del club privado también se defiende incluir el compromiso de que se reclamará de forma fehaciente el pago de las cuotas a los socios deudores. Fuentes de la junta directiva aseguran que, desde que los socios proponentes de los cambios estatutarios trasladaron su voluntad de emprender estas modificaciones, se les abrió la posibilidad de consensuarlas con la propia directiva. Finalmente, prefirieron forzar una junta extraordinaria, abocar a la sociedad a un cúmulo de contenciosos y privar de sus derechos a 1.279 socios, precisamente predilectos.