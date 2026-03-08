Compraventa de viviendas en Tenerife: los extranjeros acaparan más del 80% en Adeje y más del 70% en Arona

El mercado inmobiliario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife continúa marcado por el fuerte peso de los compradores internacionales. Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, el 40,34% de las compraventas de vivienda realizadas en 2025 fueron protagonizadas por ciudadanos extranjeros, una cifra que sitúa a esta provincia entre las más dependientes del mercado internacional en España.

El fenómeno se intensifica especialmente en el sur de la isla de Tenerife, donde algunos municipios registran porcentajes muy elevados de compradores procedentes de otros países. En Adeje, los extranjeros protagonizaron el 82,37% de las compraventas de vivienda, mientras que en Arona alcanzaron el 71,36% del total de operaciones inmobiliarias.

Estos datos reflejan el fuerte atractivo que mantienen estas zonas turísticas para el mercado internacional, impulsado por factores como el clima, la calidad de vida, la oferta turística y la posibilidad de adquirir segundas residencias o viviendas para inversión.

Turistas en Canarias / ANDRÉS CRUZ

Resto de España

A nivel nacional, la provincia con mayor peso de compradores extranjeros es Alicante, donde los ciudadanos de otros países ya superan a los españoles en número de compraventas, con un 51,53% de las operaciones realizadas por extranjeros. Entre los colectivos más activos destacan holandeses, británicos, belgas y polacos.

Otras provincias con una fuerte presencia de compradores internacionales son Málaga, con un 42,95% de las operaciones, y Illes Balears, que se sitúa cerca del 40%. También registran porcentajes elevados territorios como Las Palmas, Girona o Murcia.

El crecimiento de las compras por parte de extranjeros confirma la internacionalización del mercado inmobiliario en las zonas turísticas, especialmente en el sur de Tenerife, donde municipios como Adeje y Arona se han consolidado como destinos preferentes para compradores europeos.