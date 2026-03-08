El Cabildo conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres

El Cabildo de Tenerife convierte el mes de marzo en un espacio de reflexión, visibilización y acción en torno a los derechos de las mujeres. Con motivo del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, la institución insular ha puesto en marcha una campaña centrada en la corresponsabilidad en los cuidados y un amplio programa de actividades culturales y divulgativas que se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas. El objetivo es situar en el centro del debate una de las desigualdades más persistentes en la vida cotidiana de las mujeres y avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada.

La iniciativa parte de una premisa que atraviesa la realidad social de la isla. Tenerife no es una única experiencia femenina. Son las mujeres que trabajan en el sector servicios en el sur, las mujeres rurales que sostienen el sector primario en las medianías, las mujeres mayores que cuidan de sus nietos y nietas, las jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral en las áreas metropolitanas o las mujeres que llegan a la isla en busca de un futuro mejor. También son aquellas que todavía encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral, para mantener su empleo o para promocionar dentro de sus empresas, especialmente cuando las responsabilidades de cuidado recaen sobre ellas de manera desproporcionada.

Reconocer esa diversidad es, para el Cabildo, una condición imprescindible para diseñar políticas públicas eficaces. Trabajar por los derechos de las tinerfeñas implica atender a realidades muy distintas, pero también asumir que todas ellas comparten un elemento estructural: la desigual distribución de los cuidados y de las tareas domésticas.

Precisamente en ese punto se centra la campaña institucional de este año, que se presenta bajo el lema “Responsabilidad Compartida”. A través de una propuesta visual directa y accesible, la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de repartir de forma equilibrada las tareas del hogar y el cuidado de menores, mayores o personas dependientes. Se trata de un elemento clave para avanzar hacia la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

Los datos evidencian el desequilibrio en los cuidados. En Canarias, más del 80% de las excedencias por cuidado de hijos y el 62% por familiares las solicitan mujeres. Además, casi tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial corresponden a ellas, en gran parte por responsabilidades de cuidado. Una realidad que impacta en salarios, pensiones, promoción profesional y tiempo personal.

La campaña del Cabildo quiere interpelar directamente a quienes tienen capacidad para cambiar esa realidad. Bajo la llamada a la acción “Tú eliges”, las piezas creativas muestran a hombres que asumen de forma corresponsable el cuidado de menores o mayores, al tiempo que reflejan cómo ese equilibrio permite a las mujeres desarrollar otras facetas personales, profesionales y sociales.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya el sentido profundo de esta conmemoración. “El 8 de marzo no es solo una conmemoración. Es memoria de quienes lucharon cuando no había derechos, es reconocimiento a quienes hoy sostienen nuestra tierra muchas veces sin la suficiente visibilidad, y es, sobre todo, una reafirmación del compromiso con la igualdad real”, afirma.

Dávila insiste en que el foco de este año responde a una realidad que continúa marcando la vida de muchas mujeres. “Hemos querido centrar el 8M en la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en los cuidados. Buscamos visibilizar la carga que seguimos llevando las mujeres en el cuidado de los niños y niñas, de las personas dependientes y de los adultos mayores. Solo a través de la responsabilidad compartida conseguiremos la igualdad real”, explica.

La presidenta defiende además que el avance hacia una sociedad más igualitaria requiere la implicación del conjunto de la ciudadanía. “No se trata solo de trabajar con las mujeres, sino de involucrar al conjunto de la población tinerfeña para construir una sociedad más justa”, señala. En ese sentido, recuerda que la igualdad debe entenderse como una política transversal. “La igualdad no es un área aislada del gobierno, es un eje que debe atravesar cada decisión pública, cada presupuesto y cada política que impulsamos”.

La directora insular de Igualdad, Patricia León, incide en la misma idea. Según explica, la campaña pretende llamar la atención sobre la necesidad de que las tareas domésticas y, especialmente, el cuidado se reparta de forma corresponsable en las familias. “Es un pilar fundamental para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es la única manera de que la igualdad esté más cerca y de que se reduzcan también las desigualdades en el ámbito laboral y profesional”, señala.

La campaña institucional del Cabildo de Tenerife por el 8M se acompaña de un programa de actividades gratuitas durante todo el mes de marzo que invita a la reflexión desde distintos ámbitos culturales y sociales. El calendario arranca con la charla “El viaje del feminismo a través de sus escritoras”, impartida por la profesora Blanca Hernández Quintana en el Salón Noble del Cabildo, donde se realizará un recorrido por la evolución del pensamiento feminista a través de sus principales autoras.

Uno de los momentos centrales llegará el 21 de marzo con el Festival Isla Violeta en Puerto de la Cruz, una jornada familiar que combinará actividades lúdicas y de sensibilización, con cuentacuentos, juegos educativos sobre corresponsabilidad, un monólogo de la humorista Carmen Cabeza, talleres creativos, música en directo y una representación de la Red de Teatro de Buentrato de Mujeres de Tenerife.

El programa concluirá el 26 de marzo con el conversatorio “Derechos de las mujeres: miradas diversas”, con la participación de Inés Rodríguez, Soukaina Ndiaye y Juana Estévez, moderado por Daniasa Curbelo. Todas estas iniciativas se enmarcan en la estrategia insular Tenerife Violeta, referente nacional en políticas de igualdad.

Estas acciones forman parte de la estrategia insular del Cabildo para impulsar la igualdad. Destaca el Marco Estratégico Tenerife Violeta, referente nacional que alcanzó a más de 453.000 personas en 72 proyectos, junto a subvenciones y programas como Enrédate sin Machismo, clubes de lectura con perspectiva de género y el programa Gaia.