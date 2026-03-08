Avance histórico de la meteorología canaria: entra en funcionamiento el radar de Tenerife

El centro canario de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de recibir las primeras imágenes del nuevo radar de Tenerife. La puesta en marcha de esta instalación, situada a 1.343 metros de altitud en el monte de Cruz de Gala, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, supone un avance histórico que mejora la precisión de los partes y avisos del tiempo, especialmente en lo relacionado con las lluvias y las tormentas.

Ha costado mucho, más de 25 años de gestiones burocráticas y obras por las que se han desembolsado tres millones de euros, pero al fin ha entrado en funcionamiento el segundo radar meteorológico de Canarias, que se une al de Mogán, en la isla de Gran Canaria, cuya tecnología también acaba de ser renovada. Con la puesta en marcha de la torre que sobresale de un pico del Parque Rural de Teno, la Aemet resuelve un grave problema para las predicciones: el radar de Gran Canaria carecía de cobertura al oeste de Tenerife –por el obstáculo que suponía el Teide–, al noroeste de La Palma y al oeste de El Hierro.

Con la incorporación de este segundo sistema electrónico en Tenerife, la Aemet pasa a tener una cobertura total de todo el Archipiélago. El director del Centro Meteorológico en Canarias Occidental, Víctor Quintero, explica que «no solo se acaba con estos puntos ciegos que había en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sino que se amplía la cobertura en altitudes bajas con este nuevo radar y las mejoras tecnológicas introducidos en el que ya teníamos en Gran Canaria».

La torre recién acabada que sustentará el primer radar meteorológico de Tenerife. / E. D.

¿Qué supondrán estos avances en las predicciones meteorológicas en Canarias? Víctor Quintero detalla que «ya se pueden vigilar los frentes que traigan lluvias y tormentas con mucha mayor precisión y antelación, con lo que se afinan los partes y avisos a la población». «Contamos con muchos más datos en el seguimiento a corto plazo de estos sistemas de precipitaciones, con lo que tenemos más información para evaluar su desarrollo y anticiparnos por ejemplo a la creación de células tormentosas o a cambios repentinos».

La Aemet recibió el acta de recepción de la construcción del radar de Cruz de Gala el pasado miércoles. Con ello se daba oficialidad a la finalización de los trabajos de construcción de esta infraestructura. «Ya hemos comenzado a recibir imágenes desde Cruz de Gala», confirmó Víctor Quintero, quien aclaró que en este momento se están haciendo labores de calibración para que en breve el radar alcance su máximo nivel de operatividad.

Continuos retrasos

De acero galvanizado y 5 metros de diámetro por 21 metros de altura, la torre que se levanta en medio del monte de Cruz de Gala, que se camufla en el paisaje por su color verde, ya envía fotografías en tiempo real de los frentes que se aproximan a las Islas. El proyecto de la torre y el radar meteorológico sufrió continuos retrasos. De hecho, la primera vez que se planteó la necesidad de un segundo radar en Tenerife, que complemente al de Pico de Los Moriscos, en Gran Canaria, fue en 2000, hace ya 26 años.

El desaparecido Instituto Nacional de Meteorología, que hoy se denomina Agencia Estatal de Meteorología, advirtió al comienzo de este siglo de la necesidad de instalar en el Archipiélago un segundo sistema de detección meteorológica en el noroeste de Tenerife. La Aemet retomó el plan en 2021 después de que en el año 2019 quedara paralizado por problemas con la empresa adjudicataria.

Al estar en una zona natural protegida, el Parque Rural de Teno, el plan se topó con obstáculos, además de los propiamente relacionados con la constructora. Por ejemplo, el incendio de 2023 que asoló la Corona Forestal, el encarecimiento de la materia prima como consecuencia de factores internacionales como la invasión rusa de Ucrania, los complejos trámites para obtener la tecnología punta necesaria...

El radar meteorológico de Buenavista / María Pisaca

Uso compartido

Conscientes de la importancia de este nuevo radar, la Aemet y el Cabildo pusieron la quinta marcha en 2023. La nueva torre, del mismo color verde que una anterior demolida en este mismo punto, ya opera no solo como radar, sino también como puesto de vigilancia para velar por la seguridad en el monte y detectar posibles amenazas, principalmente incendios, que era para lo único que servía la que se retiró. Eso supone que la Aemet comparte su uso con la corporación insular, la administración que lleva las principales competencias en el control de los montes de la Isla.

El nuevo radar es capaz de saber a qué velocidad se acerca una borrasca y cuánto tarda en llegar a las Islas. Es capaz asimismo de ver lo que va a suceder en un radio de 240 kilómetros, lo que incluye toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y permite salvar la sombra que provocaba el Teide en el radar de Gran Canaria y que impedía captar las gotas de lluvia de las borrascas que se acercan a las islas desde el noroeste.

La mejora tecnológica introducida en los dos radares meteorológicos de Canarias se basa en la polarización dual, una técnica que utiliza dos orientaciones ortogonales (generalmente horizontal y vertical) para transmitir o recibir señales simultáneamente, duplicando la capacidad de datos y mejorando la precisión. Se ha incorporado a estos vigilantes cazatormentas para distinguir los tipos de precipitación. «Ahora podremos saber si los frentes traen lluvias, nieve o granizo, aparte de otros parámetros que aportan información más completa», precisa el director del Centro Meteorológico en Canarias Occidental. n