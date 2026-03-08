Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Estamos muy agobiados”: cuatro de los tinerfeños atrapados en Tailandia buscan salir con vuelos de hasta siete escalas

Los afectados denuncian que la reubicación llegó tras la presión de sus familiares y que el regreso se retrasa más de lo esperado, mientras buscan rutas alternativas con hasta siete escalas para volver a Tenerife

Cuatro de los tinerfeños atrapados en Tailandia junto al mapa aéreo del conflicto de Oriente Medio

Cuatro de los tinerfeños atrapados en Tailandia junto al mapa aéreo del conflicto de Oriente Medio / E. D. / Flightradar24

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La situación de los cuatro tinerfeños atrapados en Tailandia tras la cancelación de su vuelo por el impacto del conflicto en Oriente Medio continúa sin resolverse varios días después. Aunque finalmente han logrado una reubicación para regresar el día 20, los afectados aseguran que esa solución llega demasiado tarde y que siguen buscando alternativas para volver antes a casa.

El grupo, formado por María Tomé, Borja, Guayarmina y Juan, se encontraba de vacaciones en el país asiático cuando su vuelo fue cancelado pocas horas antes de despegar. Desde entonces, denuncian la falta de información y ayuda por parte de la aerolínea y de las instituciones, lo que les ha obligado a prolongar de forma indefinida su estancia en Tailandia.

Según explica María Tomé, la nueva reubicación del vuelo no llegó por una gestión directa de la compañía, sino tras las llamadas insistentes de sus familiares en España. El billete fue comprado con Etihad Airways a través de la plataforma Gotogate, y después de varias horas de llamadas telefónicas consiguieron que la compañía les asignara un nuevo vuelo. “Después de dos horas al teléfono, nuestros familiares lograron que nos reubicaran para el día 20”, relata.

Jóvenes canarios varados en Tailandia

Jóvenes canarios varados en Tailandia / El Día

Buscan rutas con hasta siete escalas para volver antes

Sin embargo, la fecha no les convence. “Es muy tarde para nosotros, queda muchísimo tiempo”, asegura la tinerfeña. Por ese motivo, el grupo está intentando encontrar rutas alternativas por otros países asiáticos, incluso aunque supongan trayectos muy complejos. Algunas de las opciones que están estudiando incluyen viajes con hasta siete escalas para poder regresar a Tenerife sin que el precio supere los mil euros.

La situación económica también preocupa a los viajeros. Mientras que el billete original costó menos de 600 euros, ahora muchos de los vuelos disponibles superan con facilidad los 3.000 euros, lo que complica aún más encontrar una solución viable.

Además, los tinerfeños señalan que otros canarios atrapados en Tailandia han recibido reubicaciones antes que ellos, con vuelos previstos para el día 9. Esta diferencia aumenta su incertidumbre, especialmente porque algunas de las rutas pasan por Abu Dabi, una zona que prefieren evitar debido a la tensión internacional.

“Emocionalmente estamos muy mal”

El desgaste emocional comienza a hacerse evidente. “Estamos bastante agobiados con este tema, emocionalmente estamos muy mal”, reconoce María, que explica que la única ayuda que han recibido hasta ahora ha llegado gracias a la gestión de familiares y conocidos en España.

De hecho, uno de los pocos contactos que han conseguido con el consulado se produjo gracias a la intervención de una familiar que logró localizar a una trabajadora consular, y no por una iniciativa directa de las autoridades. Mientras tanto, los afectados continúan organizándose con otros viajeros en un grupo de WhatsApp con más canarios para compartir información y posibles alternativas de regreso.

A la espera de encontrar un vuelo que les permita salir antes del país, los tinerfeños continúan en Tailandia sin una fecha clara de regreso, en una situación que ha transformado sus vacaciones en una experiencia marcada por la incertidumbre.

