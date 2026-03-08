La Aemet resalta un domingo con viento fuerte y posibles lluvias débiles en el norte de Tenerife

La jornada de este domingo comienza en Tenerife con intervalos de nubes en el norte y oeste de la isla, donde existe probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en zonas de medianías. En cambio, en el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos o con amplios claros.

Así lo indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta además a una jornada marcada por el viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en el extremo oeste de la isla, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes a lo largo del día.

Las temperaturas apenas variarán, manteniéndose en valores similares a los de jornadas anteriores. En Santa Cruz de Tenerife los termómetros se moverán entre los 15 grados de mínima y los 19 de máxima, mientras que en las cumbres centrales existe probabilidad de heladas débiles durante las primeras horas del día.

En las costas del suroeste se espera que predominen las brisas, lo que suavizará el viento en estas zonas.

Situación en el resto del archipiélago

El tiempo será similar en el resto de Canarias, con nubosidad en las vertientes norte, posibilidad de lluvias débiles en medianías y viento del nordeste moderado a fuerte.

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso con probables precipitaciones débiles en medianías, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas cambiarán y el viento soplará con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 16 grados de mínima y 19 de máxima.

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos nubosos con amplios claros durante el día, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas durante la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, con 14 a 20 grados en Arrecife y 15 a 20 grados en Puerto del Rosario.

En La Palma predominará la nubosidad en el norte y este, donde podrían registrarse lluvias débiles ocasionales, especialmente en medianías, mientras que en el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos. En Santa Cruz de La Palma se prevén 14 grados de mínima y 19 de máxima.

En La Gomera el norte estará nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles, mientras que el resto de la isla tendrá cielos más despejados. En San Sebastián de La Gomera se esperan 16 grados de mínima y 20 de máxima.

Por su parte, El Hierro tendrá nubosidad en el nordeste con baja probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en medianías durante la noche. En Valverde los termómetros marcarán 10 grados de mínima y 13 de máxima.

Estado del mar

En el mar predominará el viento del nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada en buena parte del archipiélago. En la costa oeste de las islas el viento será variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada.

Además, se espera mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros, que irá rolando a nordeste a lo largo del día.