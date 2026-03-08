La Aemet prevé para el lunes en Tenerife cielos nubosos, lluvias débiles en medianías y rachas fuertes de alisio

El tiempo seguirá marcado por la nubosidad este lunes en Tenerife, donde se esperan intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en el norte y oeste de la isla, mientras que el sureste tendrá cielos más despejados a lo largo de la jornada.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías del noreste, dentro de una situación dominada por el régimen de alisios.

Las temperaturas apenas cambiarán, aunque las mínimas podrían experimentar un ligero ascenso en zonas costeras. En Santa Cruz de Tenerife los termómetros se moverán entre los 16 grados de mínima y los 19 de máxima. En las cumbres centrales no se descartan heladas débiles durante la madrugada.

El viento alisio soplará con intervalos de fuerte, especialmente en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, donde por la tarde podrían registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes. En el oeste de la isla predominarán las brisas.

Previsión en el resto de Canarias

En el resto del archipiélago se espera una jornada con intervalos nubosos y predominio de cielos cubiertos en las vertientes norte, con probabilidad de lluvias débiles en medianías.

En Gran Canaria, el norte y este estarán nubosos con posibles precipitaciones débiles ocasionales, mientras que el resto de zonas tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 16 grados de mínima y 20 de máxima.

En Lanzarote, los cielos estarán nubosos con intervalos y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas durante la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, con 16 grados de mínima y 19 de máxima en Arrecife.

En Fuerteventura habrá intervalos nubosos con predominio de nubosidad en el norte, con temperaturas sin cambios destacables. En Puerto del Rosario se esperan 16 grados de mínima y 19 de máxima.

En La Palma, la nubosidad será más abundante en el norte y este, donde son probables precipitaciones débiles, especialmente en el noreste. En Santa Cruz de La Palma los termómetros marcarán 15 grados de mínima y 19 de máxima.

En La Gomera, el norte estará nuboso con posibles lluvias débiles, mientras que el sur tendrá cielos poco nubosos. En San Sebastián de La Gomera se esperan 16 grados de mínima y 20 de máxima.

Por su parte, El Hierro tendrá nubosidad en el norte con probables lluvias débiles, mientras que el sur permanecerá más despejado. En Valverde se prevén 10 grados de mínima y 13 de máxima.

Estado del mar

En el mar predominará viento del nordeste de fuerza 4 o 5, alcanzando fuerza 6 en zonas del sureste y noroeste, con marejada o fuerte marejada.

Noticias relacionadas

En la costa oeste el viento será variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada, mientras que habrá mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.