Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeTeideRobos en viviendasAuditorio de TenerifeDragosCD Tenerife8M Canarias
instagramlinkedin

Un vuelo entre Tenerife Sur y Edimburgo se desvía a Santiago por una emergencia a bordo

La tripulación solicitó el aterrizaje urgente para atender a un pasajero con problemas de salud durante el trayecto

Un avión del Jet2.

Un avión del Jet2. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un vuelo que cubría la ruta entre el Aeropuerto de Tenerife Sur y Edimburgo tuvo que desviarse al aeropuerto de Santiago de Compostela para atender una emergencia médica a bordo.

Según informaron los controladores aéreos, la tripulación solicitó el desvío del avión tras detectarse que uno de los pasajeros presentaba problemas médicos durante el vuelo.

Ante esta situación, los controladores facilitaron un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 35, mientras se coordinaba con el aeropuerto la asistencia sanitaria en tierra para atender al afectado nada más aterrizar.

Noticias relacionadas

El avión pudo tomar tierra en Santiago, donde los servicios médicos esperaban para atender al pasajero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
  2. La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
  3. El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
  4. La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
  5. La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
  6. La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
  7. La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
  8. Enjambres sísmicos y preparación volcánica: lo que debes incluir en tu kit de supervivencia ante una erupción del Teide

Un vuelo entre Tenerife Sur y Edimburgo se desvía a Santiago por una emergencia a bordo

Un vuelo entre Tenerife Sur y Edimburgo se desvía a Santiago por una emergencia a bordo

Tenerife tendrá este domingo nubes en el norte, lluvias débiles en medianías y viento fuerte del nordeste, según la Aemet

Tenerife tendrá este domingo nubes en el norte, lluvias débiles en medianías y viento fuerte del nordeste, según la Aemet

La Audiencia Nacional revoca la detención internacional a dos investigados por la estafa cripto de FX Winning que nació en Canarias

La Audiencia Nacional revoca la detención internacional a dos investigados por la estafa cripto de FX Winning que nació en Canarias

¿Realmente baja la presión humana en el Teide? El PSOE sostiene que Dávila falsea los datos de la ecotasa

¿Realmente baja la presión humana en el Teide? El PSOE sostiene que Dávila falsea los datos de la ecotasa

Tenerife inicia la primera investigación sobre la genética del drago canario, en peligro de extinción

Tenerife inicia la primera investigación sobre la genética del drago canario, en peligro de extinción

Taborno en Santa Cruz: un leve latido en el Macizo

Taborno en Santa Cruz: un leve latido en el Macizo

La tasca de Tenerife que esconde objetos antiguos en su interior y triunfa con su ensaladilla de batata

La tasca de Tenerife que esconde objetos antiguos en su interior y triunfa con su ensaladilla de batata

Los vecinos de la Comunidad Sara, de La Camella, se amparan en la ley para reclamar alcantarillado

Tracking Pixel Contents