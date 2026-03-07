Un vuelo entre Tenerife Sur y Edimburgo se desvía a Santiago por una emergencia a bordo

Un vuelo que cubría la ruta entre el Aeropuerto de Tenerife Sur y Edimburgo tuvo que desviarse al aeropuerto de Santiago de Compostela para atender una emergencia médica a bordo.

Según informaron los controladores aéreos, la tripulación solicitó el desvío del avión tras detectarse que uno de los pasajeros presentaba problemas médicos durante el vuelo.

Ante esta situación, los controladores facilitaron un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 35, mientras se coordinaba con el aeropuerto la asistencia sanitaria en tierra para atender al afectado nada más aterrizar.

Noticias relacionadas

El avión pudo tomar tierra en Santiago, donde los servicios médicos esperaban para atender al pasajero.