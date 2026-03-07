Un vuelo entre Tenerife Sur y Edimburgo se desvía a Santiago por una emergencia a bordo
La tripulación solicitó el aterrizaje urgente para atender a un pasajero con problemas de salud durante el trayecto
Un vuelo que cubría la ruta entre el Aeropuerto de Tenerife Sur y Edimburgo tuvo que desviarse al aeropuerto de Santiago de Compostela para atender una emergencia médica a bordo.
Según informaron los controladores aéreos, la tripulación solicitó el desvío del avión tras detectarse que uno de los pasajeros presentaba problemas médicos durante el vuelo.
Ante esta situación, los controladores facilitaron un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 35, mientras se coordinaba con el aeropuerto la asistencia sanitaria en tierra para atender al afectado nada más aterrizar.
El avión pudo tomar tierra en Santiago, donde los servicios médicos esperaban para atender al pasajero.
- La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
- La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Enjambres sísmicos y preparación volcánica: lo que debes incluir en tu kit de supervivencia ante una erupción del Teide