Tenerife tendrá este domingo nubes en el norte, lluvias débiles en medianías y viento fuerte del nordeste, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Tenerife una jornada con nubosidad en el norte y oeste de la isla, donde existe probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto a días anteriores. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 15 grados de mínima y 19 de máxima, aunque en las cumbres centrales no se descartan heladas débiles durante la madrugada.

El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en el extremo oeste, donde además podrían registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

Situación en el resto de Canarias

En el resto del Archipiélago también se espera una jornada marcada por nubosidad en las vertientes norte, posibles lluvias débiles en medianías y vientos del nordeste moderados a fuertes.

Lanzarote: Cielos nubosos con amplios claros en las horas centrales. No se descartan lluvias débiles y dispersas durante la noche. Temperaturas sin cambios.

Fuerteventura: Situación similar, con nubosidad y claros durante el día y posibles precipitaciones débiles nocturnas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la península de Jandía.

Gran Canaria: Nuboso en el norte con probables lluvias débiles en medianías, mientras que el resto de la isla tendrá cielos poco nubosos. El viento será moderado con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste.

La Gomera: Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles en medianías. Viento del nordeste moderado con intervalos fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

La Palma: Nubosidad en el norte y este con lluvias débiles ocasionales en medianías. Viento moderado con intervalos fuertes en el extremo noroeste, punta sur y dorsal.

El Hierro: Nuboso en el nordeste con baja probabilidad de lluvias débiles durante la noche en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en zonas altas y vertiente sudeste.

Estado del mar

En el mar se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada en la mayor parte del Archipiélago. En la costa oeste predominará el viento variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada.

Habrá además mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros, que irá rolando a componente nordeste a lo largo de la jornada.