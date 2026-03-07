Tenerife inicia la primera investigación sobre la genética del drago canario, en peligro de extinción

Tenerife pone en marcha la primera investigación sobre la singularidad genética del drago canario. Se trata de una especie emblemática de la flora del Archipiélago, en peligro de extinción, que ha saltado a la actualidad después de que uno de sus ejemplares más monumentales, el drago de San Francisco de Los Realejos, se desplomara el pasado miércoles tras las persistentes lluvias del otoño y el invierno. El estudio, que acaba de arrancar, está liderado por la Unidad Orgánica de Biodiversidad del Cabildo de Tenerife, dirigida por el biólogo por la Universidad de La Laguna José Alberto Delgado.

El proyecto, con un presupuesto de 18.800 euros, ha comenzado con la recogida de muestras –ya van más de 200– de ejemplares que se encuentran principalmente en Tenerife pero también en La Gomera, La Palma y El Hierro. Una vez que se obtenga la información genética de ejemplares que se encuentran en el medio natural, el equipo, formado por una docena de investigadores, determinará el grado de singularidad genética de las poblaciones de Dracaena draco en Tenerife y evaluará su grado de afinidad con las de las otras islas que cuentan con poblaciones naturales.

La iniciativa, en la que la Unidad de Biodiversidad de Tenerife cuenta con el apoyo del Jardín Botánico Viera y Clavijo de Gran Canaria, contempla, además del estudio del ADN, la reconstrucción de un draconal o bosque de dragos en la Hacienda de Boquín, en Icod de los Vinos. La idea, según José Alberto Delgado, es «plantar esquejes de ejemplares singulares surgidos de la investigación para recrear un draconal como los que proliferaban en los barrancos y los precipicios de Canarias antes de la sobrexplotación humana de esta especie».

El Drago Milenario, el ejemplar más longevo de Canarias, situado en el municipio de Icod de los Vinos. / Andrés Gutiérrez

A petición del Cabildo de Tenerife, el proyecto también recogerá muestras de poblaciones no naturales de la Isla, que son las más abundantes en la actualidad, para establecer los orígenes geográficos de los ejemplares plantados en parques, jardines y otras zonas similares de diferentes municipios de las Islas. La facilidad para la reproducción, la adaptabilidad y la belleza del porte han hecho que sean muy utilizados para fines ornamentales.

A pesar del enorme simbolismo de estas plantas de porte arbóreo en Canarias –la ciencia deja claro que no son árboles–, que pueden superar los 15 metros de altura, todavía quedan muchas lagunas en el conocimiento de una especie endémica de la Macaronesia (Canarias, Madeira y Cabo Verde), sobre todo en cuanto a la procedencia y grado de exclusividad de las diferentes poblaciones de las Islas.

Dragona dragón

El taxón fue descrito y publicado originalmente como Asparagus draco por el naturalista sueco Carlos Linneo en 1762. El propio autor lo renombró como Dracaena draco cinco años después. Esta denominación –dracaena es un nombre genérico derivado del griego drakaina, que significa dragona, y draco viene del latín y significa dragón– es un homenaje científico a Ladón, el dragón de las cien cabezas que, según la mitología griega, custodiaba el jardín donde se refugiaban las ninfas Hespérides. Es decir, la traducción del nombre científico sería dragona dragón.

¿De dónde viene la doble mención a estos reptiles gigantes mitológicos que escupen fuego? Una de las curiosidades de los dragos es que si se hace una incisión en el tronco, exuda una savia única en el mundo vegetal que al entrar en contacto con el aire se vuelve de un color rojo dragón que parece sangre. Esa savia fue codiciada por sus propiedades curativas.

Pero lo que más ha fascinado a lo largo de la historia de los dragos es su copa. Esto escribió el escritor belga Jules Leclercq, en Viaje a las Islas Afortunadas: cartas desde las Canarias, tras visitar Tenerife en 1879: «Con la ayuda de mi cuchillo practiqué una incisión en la corteza y ha hecho verter una sabia roja que parecía en verdad la sangre de un animal. El drago no es un árbol, pues no tiene parte leñosa. Su aspecto es extraño: se diría el de un enorme candelabro soportando un bosque de yucas. Es ciertamente uno de los vegetales más raros de la creación».

Más allá de la biología

La literatura sobre esta planta característica del paisaje isleño es amplia –de ahí que trascienda lo meramente biológico y alcance una significación histórica, social y cultural–, pero el conocimiento de sus características naturales tiene vacíos. Para llenarlos surge esta investigación que busca sentar las bases para la preservación de una especie que figura en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza al encontrarse en peligro de extinción.

De hecho, todas las semillas que se muestreen en este proyecto científico de las poblaciones naturales quedarán depositadas y disponibles para cualquier uso conservacionista en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Viera y Clavijo de Gran Canaria, la infraestructura más completa en su ámbito de especialización de la región macaronésica. De esta manera, adquirirán la categoría de copias de seguridad de la diversidad genética de las dragonas dragón.

Los muestreos intensivos asegurarán de forma directa la trazabilidad geográfica –capacidad de rastrear la ubicación y el historial de una especie– de cualquier intervención conservacionista que deba acometerse en el futuro por parte del Cabildo de Tenerife u otra institución pública en caso de que una contingencia ambiental haga necesarias reintroducciones o refuerzos poblacionales, siguiendo las pautas del Manual de Buenas Prácticas de Restauración Ambiental, precisa el proyecto.

Las diferencias genéticas que se encuentren serán determinantes, junto con los datos geográficos y climáticos, a la hora de seleccionar el origen de los individuos para restaurar ambientalmente las zonas de distribución natural que puedan requerir de estas medidas o, en su caso, la instauración de nuevos núcleos poblacionales.