La tasca de Tenerife que esconde objetos antiguos en su interior y triunfa con su ensaladilla de batata

Ofrece a sus comensales una experiencia única rodeados de objetos antiguos

Cocina canaria tradicional

Cocina canaria tradicional / Reseñas Google

Helena Ros

Helena Ros

Aparentemente, parece una casa de un barrio de la isla de Tenerife, más concretamente de Los Majuelos en San Cristóbal de La Laguna. Sin embargo, "cuando pasas por fuera ni te imaginas lo que vas a encontrar en su interior". Tasca La Reciclada es un restaurante repleto de historia en su interior.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores "Llevan mucho tiempo nombrándonos este lugar. Por fuera no te imaginas que el local sea así, tiene cientos de artículos reciclados".

No falta detalle en su interior

El establecimiento "está cumpliendo 19 años" y en su interior "hay cientos y cientos de artículos muy antiguos. Llevan años recomendándolo", aseguran. De hecho, se sorprenden con la cantidad de artículos y el dueño explica que se trata de un bandoneón o acordeón que puede tener 150 años de historia.

Cocina tradicional

Su propuesta gastronómica es apostar por la cocina canaria tradicional a precios económicos. Entre las especialidades de la casa destaca la ensaladilla de batata, que la pidieron por recomendación directa del local. "El señor nos dijo que es la especialidad de la casa", aseguran en el vídeo.

También probaron el potaje que lo calificaron "de nivel superior" y "la planchita" que viene con varias carnes como secreto, bichillo y lágrimas ibéricas. Toda la comida la degustaron acompañada de vino.

Como broche final, probaron la tarta casera de café que "se le antojó a Jonay y se la comerá él", bromean.

Las raciones generosas, los precios ajustados, la calidad sus elaboraciones tradicionales y los artículos históricos que esconde en su interior han convertido a la Tasca La Reciclada en una parada obligatoria tanto para los visitantes como para los turistas que visiten la isla.

Horario y ubicación

Tasca La Reciclada se encuentra en la calle San Nicomedes, 29, en Los Majuelos, La Laguna. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento destacando su atmósfera.

Abre todos los días excepto martes y miércoles que permanece cerrados por descanso del personal. Domingo y lunes abre en horario de 13:00 a 16:30 horas, reduciendo media hora su horario los domingos. Jueves, viernes y sábado trabajan en horario partido, de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas y los jueves hasta las 23:00 horas.

