¿Realmente baja la presión humana en el Teide? El PSOE sostiene que Dávila falsea los datos de la ecotasa

El PSOE acusa a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de «manipular y falsear» los datos de balance de la ecotasa para ocultar «el caos en la gestión del Teide» y «justificar el cobro por acceder a determinados senderos». El portavoz socialista, Aarón Afonso, afirma que las cifras ofrecidas el pasado miércoles del primer mes de la medida «no se sostienen» y son «directamente imposibles». Valora que el descenso de visitantes se debe, en realidad, a la nieve, al cierre del teleférico y «a la falta de medidas reales de control de accesos» a la cumbre.

Afonso recuerda que la presidenta aseguró que más de 38.000 personas habían recorrido esos senderos en un mes, cifra que «no puede corresponder a los sujetos con autorización previa» en un periodo en el que aún no se podía cobrar . «Ese dato es imposible», afirmó Afonso. Los senderos Telesforo Bravo (nº 10) y Montaña Blanca (nº 7) «tienen desde hace años un sistema de control de acceso que limita la entrada a 300 personas como máximo al día por cada uno».

Esto significa que «en un mes solo se pueden autorizar a 9.000 personas por sendero, 18.000 como máximo entre ambos», aunque, apunta el consejero socialista, «esa cifra siempre es algo inferior, porque hay un porcentaje de usuarios con autorización para hacer los dos senderos el mismo día». Por tanto, hablar de 38.000 visitantes en esos senderos es un dato que «no se sostiene», salvo que la presidenta «nos esté diciendo que se incumple de manera flagrante el sistema de control de acceso que busca conservar el estratovolcán».

Períodos sin aplicación del cobro

Además, según el PSOE, la presidenta estaría comparando periodos en los que el cobro por acceder a esos senderos todavía no se estaba aplicando. El Cabildo anunció la vigencia de la medida a partir del 19 de enero y «Dávila explicó que el pago solo se aplicaría a las reservas realizadas a partir de ese momento» y que «no afectaban hasta bien entrado el mes de febrero». Eso significaría, subraya Aarón Afonso, que las personas que accedieron a esos senderos en enero y principios de febrero «todavía no tenían que pagar».

Por tanto, valora, «comparar esos periodos para atribuir al cobro una reducción de visitantes simplemente no tiene sentido». Afonso señala, además, que el descenso de visitantes en el parque durante ese periodo «tiene una explicación evidente que el Cabildo omite en su relato». Al respecto, apunta que desde mediados de diciembre varios senderos del parque permanecieron cerrados al público por nieve y hielo, lo que ha reducido el acceso de visitantes. A ello se suma que el teleférico del Teide, principal vía de acceso al tramo final del pico, estuvo cerrado durante 30 de los 60 días analizados. «La caída de visitantes tiene una explicación muy clara: nieve, senderos cerrados y el teleférico parado semanas. No tiene nada que ver con el cobro por acceder», sentencia. El PSOE no está en contra de establecer mecanismos de regulación e, incluso, de pago, pero advierte de que reducir la presión sobre el parque solo es posible con medidas «reales» de capacidad de carga y control de acceso.

Los socialistas califican de «preocupante» que apenas un 4% de los tinerfeños acceda a los senderos 7 y 10 del Teide, porque «siempre que los datos sean ciertos», este sistema «excluye a los residentes en la Isla de poder disfrutar de su joya de la corona».