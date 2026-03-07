La DGT lo confirma: estos conductores tinerfeños podrán renovar el carnet de forma gratuita si cumplen este requisito obligatorio

Tener el permiso de conducir ofrece mucha libertad a los ciudadanos. Ya sea para usarlo por trabajo, placer u otras circunstancias, el coche ofrece libertad de desplazamiento. En España, el permiso de conducir se renueva cada 10 años hasta los 65 años de edad. A partir de ahí, la vigencia es de 5 años tanto para vehículos como para motos.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) continúa manteniendo bonificaciones para un determinado grupo de conductores, con el objetivo de que las normas de seguridad vial se sigan cumpliendo peo sin que suponga una carga económica desproporcionada para muchas personas. Entre estas medidas se encuentra la excepción de pago de tasas administrativas para ciertos grupos de conductores españoles.

Quiénes están exentos de pagar la tasa de renovación del carnet de conducir

La medida de la DGT beneficia a los conductores de 70 años, ya que una vez alcanzada esa edad no se exige el pago de la tasa administrativa por la renovación del permiso de conducción, cuyo valor asciendo a 24,58 euros. Sin embargo, si deben someterse a las pruebas que se realizan en el Centro de Reconocimiento de Conductores para que se les proporcione un informe de aptitud psicofísica si superan las prueban que refleja que todavía están en condiciones de circular por las carreteras.

En el caso de los permisos profesionales como autobuses o camioneros, la renovación es obligatoria cada tres años. Esto se debe a que se debe actualizar de manera más reiterada las condiciones física y psicológicas de los conductores para garantizar una máxima seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico.

Una persona mayor conduciendo. / DGT

Requisitos y documentos necesarios para la renovación del carnet

Para la renovación del carnet de conducir en España, se deben presentar los siguientes documentos: