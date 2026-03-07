Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet prevé lloviznas durante las primeras horas del día en Tenerife

La situación mejora en el mar, finalizando el aviso amarillo por fenómenos costeros durante la mañana

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Las lluvias seguirán teniendo presencia este sábado en Tenerife, aunque de forma más débil que en los días precedentes. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que haya lloviznas durante la mañana en algunos puntos de la isla.

La situación en el mar parece que también mejora, puesto que desde las 09:00 horas quedará desactivado el aviso amarillo de la Aemet por fenómenos costeros y el Gobierno de Canarias ha bajado la situación a prealerta.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte y oeste, nuboso con posibles lloviznas durante las primeras horas del día en la vertiente norte. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Probables heladas débiles en cumbres centrales. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste donde no se descartan rachas muy fuertes del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 19

LA GOMERA

En el norte, nuboso con posibles lloviznas durante las primeras horas del día, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas altas y las vertientes noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte a primeras horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 19

LA PALMA

En el norte y este, nuboso con probables lloviznas, principalmente en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso o intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremo noroeste, punta sur y en la dorsal donde no se descartan rachas muy fuertes a primeras horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 17

EL HIERRO

En el nordeste, nuboso con probables lloviznas, principalmente en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso o con intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste, extremo oeste y zonas altas donde no se descartan rachas muy fuertes a primeras horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 14

Tenerife inicia la primera investigación sobre la genética del drago canario, en peligro de extinción

La DGT lo confirma: estos conductores tinerfeños podrán renovar el carnet de forma gratuita si cumplen este requisito obligatorio

La Aemet prevé lloviznas durante las primeras horas del día en Tenerife

Absuelto un hombre en Tenerife acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco

LaNave: comprar nostalgia es posible en Santa Úrsula

¿Qué hay detrás del servicio de Logopedia del Hospital Universitario de Canarias?

Una escuela tinerfeña, premiada internacionalmente por el rendimiento lector de sus estudiantes

