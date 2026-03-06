¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, Carnaval y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Baby Assassins: Nice Days, dirigida por el cineasta japonés Yugo Sakamoto. Esta tercera entrega de la saga continúa la historia de Chisato Sugimoto y Mahiro Fukagawa, manteniendo la combinación característica de acción coreografiada, humor seco y una mirada irónica sobre la vida cotidiana de dos jóvenes asesinas profesionales. Akari Takaishi, Saori Izawa, Sosuke Ikematsu, Atsuko Maeda y Mondo Otani encabezan el reparto de este filme que se podrá ver en versión original en japonés con subtítulos en español.

Con un estilo sobrio y una puesta en escena contenida, Baby Assassins: Nice Days amplía el universo de la primera película y reflexiona, una vez más, sobre la dificultad de separar la identidad personal del trabajo, así como sobre la amistad y la dependencia mutua en un entorno marcado por la violencia.

Carnaval

Los Cristianos ya celebra su Carnaval y este fin de semana tendrá actos para todos los públicos. Este sábado se celebrará el primer Carnaval de Día y la Cabalgata Anunciadora, mientras que el domingo tendrá lugar el Encuentro de Murgas, entre otros.

Espectáculo familiar

El Teatro Leal de La Laguna acoge este domingo, a las 12:30 horas, La Reina de las Nieves, un nuevo espectáculo familiar inspirado en el famoso cuento de Hans Christian Andersen. Con el guion y dirección de Víctor Formoso y la Producción Ejecutiva de Natividad Santana, se trata de una obra con una estructura dramática versátil, dividida en escenas con distintas ambientaciones que dotan de gran atractivo visual al espectáculo.

Cartel de 'La Reina de las Nieves' / E. D.

La obra de Camino Viejo Producciones ocurre en la Estación de Invierno, un lugar donde las emociones y sentimientos han quedado encerrados bajo llave. En este mundo vive la protagonista del guión escrito por Víctor Formoso, Eira, La Reina de las Nieves, junto al resto de personajes que durante toda su vida se han acostumbrado a no prestarle atención a lo que sienten de verdad.

La vida en la Estación de Invierno cambia por completo con la llegada de dos visitantes inesperados, quiénes ayudarán a sus habitantes a iniciar un viaje al centro de sí mismos, a través de un relato lleno de magia, humor y música.

8M

Este domingo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se celebrarán diferentes actos por toda la isla. Una jornada para celebrar los derechos de las mujeres y reivindicar una igualdad de género real. Será a partir de las 12:00 horas cuando comience la manifestación del 8M, liderada por la Plataforma Feminista 8M Tenerife, que recorrerá las calles bajo el lema Feministas imparables: ¡tumbemos el fascismo!. En esta edición, el punto de encuentro será el reloj de flores del Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana llega de la mano del CD Tenerife, que se enfrentará al CD Lugo en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La cita será este sábado a partir de las 15:15 horas.